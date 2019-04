Victorieuse d’Erpeldange frustré par deux penaltys concédés, l’US Esch reste à trois points du Swift, troisième. Rodange dompte Canach dans les arrêts de jeu alors que du côté de Junglinster, battu à Wormeldange, Johann Bourgadel a été démis de ses fonctions après la rencontre.

Erpeldange et Canach barragistes, Bourgadel remercié à Junglinster

Le leader rodangeois s'est imposé sur le fil

Par Vincent Lommel



Après six succès de rang, l’US Esch avait chuté sans gloire à Junglinster. La venue d’Erpeldange devait lui permettre de retrouver le droit chemin. L’ouverture du score de Bunga (0-1, 9e) s'est avéré être un feu de paille pour les Nordistes dont l’entraîneur Charel Leweck (35 ans) était titulaire au poste d’arrière droit et trois juniors étaient remplaçants. Les visiteurs sont toujours en quête d’une victoire depuis le 10 mars (six rencontres) et leur maintien passera, assurément, par un match de barrage.



Plus belle était la réaction eschoise. Buteur à deux reprises dont une fois sur penalty, Rodrigues Duarte (27e, 32e) a été l’auteur d’une passe décisive pour Amokaon (3-1, 44e). La messe était dite. La réduction du score signée Da Silva (3-2, 51e) ne changeait rien. Rodrigues Duarte, encore sur penalty (4-2, 70e), et Albuquerque accentuaient l’avance (5-2, 75e). Da Silva (5-3, 77e) fixait les chiffres. Tout en haut du classement, l’US Esch (4e) qui a fait le travail guettait avec impatience les résultats du trio de tête.



Jimmy Tucana à la poursuite de David Medri. En disposant d'Erpeldange, l'US Esch reste dans le sillage du Swift dans la course au podium. Photo: Michel Dell'Aiera

Mühlenbach assure à Wiltz, le Swift cartonne



Rodange a ramé pour empocher la totalité de l’enjeu 3-2 face à Canach. Mené 1-2 à sept minutes du terme, il doit une fière chandelle au duo Fleurival (83e) - Muric (90+4) qui lui permet de renverser la vapeur. Après le partage arraché dans le temps additionnel à Mühlenbach via Dog, voilà deux autres points tombés du ciel. La montée en BGL Ligue est à ce prix.



En visite à Wiltz, Mühlenbach a fait le travail. Il s’impose 4-1 et conforte son envie d’assurer la montée en BGL Ligue via la première ou la deuxième place. Troisième de classe, le Swift a étrillé 7-0 Sandweiler. Un certain Mühlenbach-Swift est au programme de la prochaine journée.

L’entraîneur de Junglinster, Johann Bourgadel, a été remercié par la Jeunesse suite à la défaite à Wormeldange. Son ancienne formation possède trois longueurs d’avance sur Canach, onzième et second barragiste. Le premier est Erpeldange (12e) et devrait le rester avec un viatique de + 3 sur Sandweiler (13e) incapable de trouver la faille lors de ses trois dernières sorties.

Ils ont dit



Georges Menster (entraîneur de Mamer): «La victoire est amplement méritée. Kaërjéng, contre le cours du jeu, a ouvert la marque à quinze minutes du coup de sifflet final. Nous avions manqué beaucoup d’occasions. A 0-1, on a su faire preuve d’efficacité et empocher les trois points. On a bien négocié les trois premières finales - Wormeldange, Bissen et Käerjéng et un bilan de sept points sur neuf - et il en reste trois autres : Junglinster, Erpeldange et Sandweiler. Je suis confiant quant au fait d’assurer le maintien… sans passer par le barrage.»

Albert Reeff (président d’Erpeldange): «Avec deux penaltys (cadeaux) sifflés contre nous, l’homme en noir n’a pas aidé notre équipe à forger un résultat positif. Nous étions proches du 3-3. L’effectif était composé de onze joueurs et complété par trois juniors. A condition de prendre la mesure de Wormeldange dimanche prochain, la place de barragiste sera quasiment assurée. Contrairement à il y a trois ans, nous pourrions mieux préparer le match de barrage.»

Mario Ferreira (directeur technique Sandweiler): De manière fort probable, on se dirige vers la D1.»

Le point

Mamer - Käerjéng 2-1



Bissen - Mertert-Wasserbillig 2-2



Rodange- Canach 3-2



US Esch - Erpeldange 5-3



Wormeldange - Junglinster 3-1



Wiltz - Mühlenbach 1-4



Swift - Sandweiler 7-0



Le programme de la 24e journée

Jeudi à 20h

Junglinster - Bissen

Dimanche à 16h



Käerjéng - Bissen

Sandweiler - US Esch

Mühlenbach - Swift

Erpeldange - Wormeldange

Canach - Wiltz

Mertert-Wasserbillig - Rodange