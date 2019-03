L'Atert Bissen s'est incliné 0-2 sur sa pelouse contre Erpeldange ce mardi soir lors du dernier match de la 15e journée de Promotion d'Honneur.

Erpeldange émerge en fin de match

L'Atert Bissen s'est incliné 0-2 sur sa pelouse contre Erpeldange ce mardi soir lors du dernier match de la 15e journée de Promotion d'Honneur.

La rencontre de mise à jour, qui s'est disputée dans les nouvelles installations de l'Atert, s'est jouée dans les dernier quart. Les Erpeldangeois ont fait la différence en l'espace de quatre minutes grâce à Dany Perreira, auteur d'un doublé à la 79e et 83e minute.



Un résultat qui permet aux visiteurs de signer leur troisième victoire de la saison et de se relancer dans la course au maintien. Erpeldange affiche 12 points et occupe à l'heure actuelle une place de barragiste (11e) alors que Bissen reste bloqué à la 9e place.

Lors de la 16e journée, les joueurs de Paul Hunnewald se déplaceront ce dimanche 10 mars sur la pelouse du Swift Hesperange (2e) alors que la troupe de Charles Leweck accueillera Sandweiler (13e), un concurrent direct dans la course au maintien.