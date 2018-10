Eric Veiga (21 ans) a débarqué à l'Eintracht Brunswick à l'été 2015. A l'aube de sa quatrième campagne en Basse-Saxe, son bilan est plutôt mitigé et les Roud Léiwen ne sont plus qu'un lointain mirage pour le n°29 des Löwen. Rencontre.

Sport 2 min.

Eric Veiga: «Je dois être patient... mais ce n'est pas facile»

Un extrait de l'interview d'Eric Veiga dans le LW de ce mercredi 3 octobre

International A à deux reprises à l'automne 2016, Eric Veiga (21 ans) a débarqué à l'Eintracht Brunswick à l'été 2015. A l'aube de sa quatrième campagne en Basse-Saxe, son bilan est plutôt mitigé et les Roud Léiwen ne sont plus qu'un lointain mirage pour le n°29 des Löwen.

Quel bilan tirez-vous de ces trois saisons, plus le début de la quatrième, passées à l'Eintracht Brunswick?

Quand je suis arrivé, il faut savoir que je venais de Leverkusen, où je n'avais pas beaucoup joué, en raison de diverses blessures, et en plus, le coach n'était pas à 100% derrière moi. J'ai livré une bonne première saison à Brunswick en 2015-2016 chez les U19. Après, je suis passé en U23. La première année n'était pas géniale en raison de divers problèmes, mais la seconde était nettement meilleure. Maintenant, c'est ma première saison avec les pros. OK, ce n'est pas parfait, mais au moins, j'ai l'opportunité de m'entraîner avec le groupe pro. Je me sens bien, je m'entraîne bien, mais voilà déjà dix matches de championnat joués, et je n'ai toujours pas joué une seule minute. Je sais que je peux jouer ici; si ce n'est maintenant, ce sera plus tard, je le sais. Je dois être patient, rester positif, mais ce n'est pas facile car cela ne correspond pas à ma nature. Parfois, je suis un peu envahi par la mélancolie à la maison.

Comment se passe votre vie ici à Brunswick, loin du Luxembourg?

Je suis depuis deux ans en couple avec une fille originaire de Brunswick. Je suis bien intégré. C'est une chouette ville, tranquille. A l'époque où j'étais à Leverkusen, il y avait des grandes villes comme Cologne ou Düsseldorf à proximité. Ici, c'est plus petit, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin, de bons restaurants, tous les types de commerces. Parfois, on me reconnaît dans la rue, les gens savent que je joue à l'Eintracht et certains entament la conversation avec moi. Je suis très content de ma vie ici. Mes parents aussi, quand ils viennent me voir, apprécient la ville.

