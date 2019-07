L'éphémère international luxembourgeois Eric Veiga (22 ans, 2 sélections), sur une voie de garage à l'Eintracht Brunswick, est sur le point de signer avec le club portugais du Desportivo das Aves, qui évolue en Primeira Liga.

Eric Veiga en route vers le Portugal

Il avait connu ses deux sélections sous Luc Holtz en septembre et octobre 2016 (en Lettonie (1-3) et en Biélorussie (1-1)). Depuis, Eric Veiga (22 ans) avait un peu disparu des radars de la FLF et... du public luxembourgeois.



Parti à l'Eintracht Brunswick à l'été 2015 après une formation au FC Mondercange, à l'Académie du Racing, puis au Bayer Leverkusen, Veiga s'était un peu perdu en Basse-Saxe, au sein du club de 3e Bundesliga, champion d'Allemagne en 1967.



Avec un temps de jeu famélique en équipe 2, et inexistant en équipe première, le milieu de terrain a choisi de relancer sa carrière au Portugal, où se trouvent une partie de ses racines familiales. Veiga devrait signer dans les prochains jours avec le Desportivo das Aves, un club qui a terminé 14e du défunt championnat de Primeira Liga.

Dans le nord du pays - entre Porto et Guimaraes -, le Luxembourgeois retrouvera un certain... Enzo Zidane (24 ans), le fils aîné de Zinédine, qui a signé un contrat de deux ans à Aves.

Notre confrère du Contacto, Alvaro Cruz, actuel entraîneur du CS Grevenmacher, a jadis porté les couleurs du Desportivo das Aves. C'était lors de la saison 1989-1990, avec notamment un but exceptionnel inscrit dans le derby contre Moreirense (voir la vidéo ci-dessous).