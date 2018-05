Giflé à la Jeunesse (0-4) dimanche, Strassen a connu un coup d'arrêt dans sa course au maintien. De retour aux affaires depuis quelques semaines, Eric Hoffmann pointe un état d'esprit défaillant. L'ancien témoigne aussi de son envie de continuer.

Sport 3 min.

Eric Hoffmann: «Le barrage serait une déception, pas un échec»

Christophe NADIN A 34 ans, le défenseur central estime avoir encore largement le niveau de l'élite.

Eric, que s'est-il passé à la Jeunesse? C'est le vrai premier trou d'air de Strassen depuis longtemps, non?

C'était un jour comme on en a connu beaucoup avant le mois de mars. Avec un état d'esprit défaillant. On a pensé que l'on pouvait rivaliser avec eux en jouant au ballon sur une superbe pelouse mais c'était oublier les individualités que l'on avait en face.

Avez-vous pensé que le plus dur était fait dans la course au maintien?

On s'est peut-être vu un peu plus fort que ce que l'on est. On ne s'est pas assez arraché et on n'a pas fait les efforts nécessaires. Sans la bonne approche mentale, c'est impossible d'y arriver.

Vous voulez parler de la mentalité qui vous a permis de prendre un point au Progrès?

Oui, on était soudés ce jour-là. On n'a pas assez de qualité pour s'en sortir en pensant uniquement jouer au ballon. Depuis le nul au Progrès, on s'est battus comme des lions à chaque rencontre et tous les matches se sont joués à très peu de choses. Au premier tour, beaucoup de matches étaient déjà perdus à la pause. Désormais, on est prêts dans la tête.

Eric Hoffmann en a bavé pour revenir en condition. Il s'estime prêt pour une prochaine saison. Photo: Ben Majerus

Après deux cinquièmes places lors des deux dernières saisons, le groupe s'était-il embourgeoisé avec une difficulté certaine de sortir de sa zone de confort?

C'est possible. On s'est parfois trop laissés faire et on a pris des raclées, mais on a presque toujours battu les équipes du bas de classement. Cette saison, on a continué à prendre des fessées, mais on ne parvenait plus à battre les équipes plus modestes. C'est difficile de dire si on s'est vu trop beau. Les blessures et l'étroitesse du cadre n'ont pas aidé mais chaque équipe de notre standing peut évoquer ce problème.

Vous recevez le RM Hamm Benfica dimanche à 18h. Rodange et Rosport auront déjà joué et votre adversaire pourrait être sauvé. Une bonne chose?

Ce ne serait pas une mauvaise chose, mais si, au contraire, nos adversaires directs prennent des points, la pression sera sur nos épaules. Dans un cas comme dans l'autre, ces décalages ne sont pas heureux. Mais nous, nous aurons besoin d'une victoire.

Dans votre situation, passer par le barrage serait-il vécu comme un échec?

Une déception, pas un échec. En ce moment on se dit que l'on a notre destin en mains et donc des chances de se maintenir. Début mars, après notre défaite contre Rosport (1-4), on s'est retrouvés à cinq points d'eux. S'il faut passer par les barrages pour se sauver, on le fera.

L'annonce du départ de Roland Schaack a-t-elle eu une incidence sur le groupe?

Non. On n'a rien vu de spécial à l'entraînement. Quand le coach parle, tout le monde l'écoute.

Que ferez-vous la saison prochaine?

Je ne sais pas encore. Ce n'est pas le moment d'envisager les cas individuels. J'ai quand même raté plus que la moitié du championnat. J'ai été frustré de ne pas avoir pu aider l'équipe mais j'ai envie de continuer en BGL Ligue. Je suis à nouveau prêt et j'ai encore largement le niveau. Si le club n'est pas d'accord, j'imagine qu'il me le dira.



Le programme de la 25e journée

Jeudi

Fola - RM Hamm Benfica 7-1



Vendredi à 20h

US Esch - Mondorf

Dimanche à 16h

Titus Pétange - Jeunesse

Hostert - Progrès

Racing - Rosport

Dimanche à 18h

Strassen - RM Hamm Benfica

Dimanche à 18h30

Differdange - Dudelange