Eric Braun avait déclaré mettre fin à sa mission à la tête de l'équipe première de Belvaux au terme de cette saison. Son comité a anticipé les choses en se séparant avec effet immédiat de son coach et de son adjoint.

Eric Braun n'est plus l'entraîneur de Belvaux

Christophe NADIN

Il y a certaines déclarations qui passent mal. Eric Braun avait joué carte sur table en témoignant son ras-le-bol à la tête d'un groupe pas tourné à l'unanimité vers le même objectif.

Le comité a visiblement goûté modérément cette sortie médiatique et a décidé de se séparer avec effet immédiat de son entraîneur et de son adjoint Jupp Logelin sans oublier de les remercier. «Eric et Jupp se sont investis à 100% pour notre club et nous leur souhaitons beaucoup de succès pour leur avenir sportif.»

L'intérim sera assuré par Mike Rea. Le club choisira un nouvel entraîneur pour la saison prochaine dans les semaines à venir.



Belvaux est actuellement neuvième au classement avec 25 points et s'apprête à donner l'hospitalité au Luna Oberkorn ce dimanche dans le cadre de la vingtième journée de Division 2, série 2.