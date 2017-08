La décision est tombée en ce début d'après-midi de lundi. Mario Mutsch, le capitaine de l'équipe nationale, est forfait pour les deux prochains matches de la sélection, contre la Biélorussie jeudi et face à la France dimanche. Par ailleurs, Gerson Rodrigues s'est entraîné en solo, ce lundi à Lipperscheid.

A Lipperscheid, Didier Hiégel



Et de neuf! Mario Mutsch est depuis ce lundi midi le neuvième élément de la sélection nationale à faire défection pour le match contre la Biélorussie.

Après les forfaits sur blessure d'Anthony Moris, Ralph Schon, Maxime Chanot, Enes Mahmutovic, Lars Gerson et Stefano Bensi, et les suspensions de Kevin Malget et Christopher Martins, l'équipe nationale va devoir se priver de son capitaine qui n'a joué depuis le début de la saison qu'un match complet, contre le Fola, et 23 minutes face au Racing.

«J'ai déjà raté les Pays-Bas, les matches de Coupe d'Europe contre les Rangers et Limasol, et avant cela le dernier match avec Saint-Gall», indique le joueur du Progrès qui va prendre son mal en patience. «J'avais pu jouer contre le Fola sans aucune gêne mais cette blessure derrière la cuisse est revenue. Je pourrais tenter le coup mais avec le risque d'être davantage pénalisé. C'est pourquoi j'en ai parlé ce midi avec le coach et nous avons décidé que je ne prendrais pas part aux deux prochains matches. Maintenant, je vais poursuivre mes soins auprès de mon club de Niederkorn.»

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Luc Holtz va rapatrier Tim Hall (20 ans, SK Lierse) qui devait initialement évoluer avec les Espoirs contre la Slovénie et la Bulgarie, les 1er et 5 septembre. Une solution de repli qui offre au sélectionneur une nouvelle possibilité pour confectionner son secteur défensif. Les 190 centimètres de l'ancien joueur d'Elversberg pourrait s'avérer précieux face à Denis Laptev, le grand attaquant biélorusse (1m94).

Entraînement du lundi: Gerson Rodrigues en solo



Par ailleurs, Gerson Rodrigues, sorti à la mi-temps vendredi avec son club du SC Telstar en raison d'une alerte à une cuisse, s'est entraîné en solo ce lundi sur la pelouse de l'Hôtel Leweck à Lipperscheid, mais il devrait être remis d'aplomb jeudi soir, d'autant plus qu'il a quelque peu accentué ses courses en fin de séance.



Au vu de la mise en place tactique proposée ce lundi par Luc Holtz, on s'achemine vers une charnière centrale défensive composée des expérimentés Chris Philipps et Laurent Jans, affublés de Marvin Martins sur le flanc droit et de Mathias Jänisch à gauche. Olivier Thill, Dwayne Holter et Eric Veiga tiennent la corde pour une place au milieu de terrain.