Le rideau est tombé ce mardi sur les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 avec un bon point obtenu contre la Bulgarie. A l'heure du bilan de l'équipe nationale, il ressort que Chris Philipps a été le joueur le plus utilisé par Luc Holtz depuis le 6 septembre 2016 et une défaite. Le Messin devance Laurent Jans et Kevin Malget.

Par Didier Hiégel



Philipps a disputé 804 minutes. Il n'a manqué que six minutes lors de l'ouverture des qualifications à Sofia, et le match contre les Pays-Bas, à Rotterdam, pour cause de suspension. Il a entamé la campagne à un poste de milieu défensif avant de reculer en charnière centrale en raison des forfaits de Maxime Chanot.

Deux autres défenseurs complètent le podium: l'inusable Laurent Jans (737 minutes) et le solide Kevin Malget (720 minutes). Ces deux joueurs aussi ont évolué à divers postes de la défense, trois pour le latéral de Waasland-Beveren.

Lors de cette campagne, Luc Holtz a fait appel à 31 joueurs. Huit n'ont pas eu une seule minute de temps de jeu: Tom Laterza, Ben Payal, Tim Hall, Pit Simon, Yann Matias, et les gardiens Youn Czekanowicz, Valentin Roulez et Emanuel Cabral.

Victime de blessures, certains éléments de base comme le capitaine Mario Mutsch, Lars Gerson et Maxime Chanot n'ont pas eu leur rayonnement habituel alors que Florian Bohnert ou Dirk Carlson ont peu à peu disparu pour aller refaire leurs gammes avec les Espoirs. A l'inverse, Gerson Rodrigues et Olivier Thill ont su saisir leur chance en fin de campagne. Stefano Bensi, quant à lui, a clairement manqué de chance avec deux graves blessures en août 2016 et un an après.



Selon les temps de jeu individuels, une équipe-type se détache: Joubert - Jans, Philipps, Malget, Jänisch - V. Thill, C. Martins, Mutsch, Da Mota - Joachim, Turpel.



Les Roud Léiwen ont inscrit huit buts au cours des dix matches. Aurélien Joachim se taille la part du lion avec la moitié de ce total. Florian Bohnert, Dan Da Mota et Maxime Chanot se sont partagé les autres buts.



Huit réalisations luxembourgeoises sur un total de 79 tentatives au but, dont 41 cadrées ou bloquées par le gardien adverse.

Six joueurs: Philipps, Jans, Malget, Joachim, Da Mota et Christopher Martins ont manqué un match pour cause de suspension.