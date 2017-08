Stoppé dans sa progression par de vilaines blessures, Marvin Martins est de retour dans le circuit et profite à plein des circonstances qui lui sont favorables. Le jeune défenseur de la Jeunesse (22 ans), qui devrait être titularisé jeudi contre la Biélorussie, n'entend plus perdre de temps.

Par Didier Hiégel

C'est l'histoire d'un jeune homme bien sous tous rapports, à qui tout réussit. Il vient de se faire une place au sein de son club de cœur, la Jeunesse, qui n'est qu'à un jet de pierre du domicile parental. Il vient aussi de quitter le giron des Espoirs de la FLF, direction les «grands» pour un match de prestige contre l'Italie, le 4 juin 2014. Une rencontre amicale sanctionnée par un incroyable match nul (1-1) à laquelle il apporte son écot en remplaçant Stefano Bensi sur la pelouse de Pérouse (78e). La belle histoire s'emballe. Le jeune défenseur bianconeri est dans le viseur de Stuttgart. Du côté du Portugal, il plaît également à l'Academica Coimbra. Il a 20 ans et tous les rêves lui sont permis.



Mais l'histoire est peut-être un peu trop belle. Le mauvais sort rattrape l'enfant de la balle et l'oblige, pour un temps, à vivre sa passion par procuration. «Chez les Scolaires, j'avais déjà dû arrêter en raison d'une blessure au ménisque du genou gauche. En 2015, je me suis fait les croisés du genou droit avec en prime deux opérations. Deux fois six mois de convalescence en raison d'une complication.»



Le coup est rude. «Ce fut une période difficile à vivre. J'ai perdu beaucoup de temps, à un âge où on doit se montrer, évoluer.» Son élan est brisé net. «C'est bête car je me sentais vraiment bien lors de cette période. Et puis plus rien. J'ai vu la différence entre les deux jambes au niveau musculaire et c'est là qu'on commence à se poser beaucoup de questions. Ma chance a été d'avoir un bon kiné. Au niveau mental, j'ai pu compter sur un bon groupe. J'allais les voir à l'entraînement une à deux fois par semaine. Ça m'a fait du bien lors de cette période compliquée.»

«J'ai même essayé des trucs»

Pour revenir dans le circuit, il s'astreint au programme classique: natation, vélo, renforcement musculaire. «J'ai fait un bilan tous les trois mois, avec comparaison des tests. Ma convalescence a été bien organisée et je suis revenu petit à petit dans le circuit après ma seconde opération.»



Marvin a profité de cette période de galère pour prendre globalement du volume même s'il n'ose l'avouer. Il est devenu plus rude dans l'impact et les joueurs du Fortuna Cologne ont pu s'en apercevoir lors de son entrée en jeu sur la pelouse d'Useldange. S'il a inscrit le but de la victoire, il a surtout marqué des points aux yeux du sélectionneur, Luc Holtz, et relégué Yann Matias chez les U21.



Marvin a de nouveau le vent en poupe. Les circonstances lui sont favorables, lui qui n'a dû sa convocation pour le match amical face aux Allemands qu'à la défection de certains éléments. «Je suis entré en jeu quand le coach a essayé une défense à trois. Ensuite, je marque le but et ça me donne une grosse confiance en moi. J'ai même essayé des trucs que normalement je n'ose pas tenter... Tout s'est bien enchaîné, les titularisations avec la Jeunesse et la convocation avec la sélection. Je sens que le coach compte sur moi!»

Du rang de spectateur à celui de titulaire potentiel du côté droit de la défense des Roud Léiwen contre la Biélorussie et la France, tout s'est de nouveau accéléré pour le jeune Eschois qui ne veut pas brider ses ambitions.



«Décrocher un contrat pro»

«La Biélorussie pourrait être mon premier match de qualification. J'espère le jouer pour me mesurer à des professionnels, pour voir quel est mon niveau. Le gagner pour prendre les trois points. Mon objectif reste de décrocher un contrat pro et les deux matches à venir pourraient me le permettre. Face aux Biélorusses, ça va se jouer sur la mentalité affichée, leur montrer que nous sommes présents, que nous avons du répondant au niveau physique.»

Il sera temps ensuite de penser «à la belle vitrine que représente un match contre la France», des Bleus qu'il «a toujours supportés en famille». De penser aux Kylian Mbappé ou Thomas Lemar qu'ils pourraient croiser sur son côté. Une belle occasion de se rappeler aux bons souvenirs de recruteurs, pour un nouveau coup d'accélérateur à la carrière de celui qui est déjà revenu à la vitesse grand V.