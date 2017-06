Ce samedi après-midi, à Lipperscheid, Luc Holtz a confirmé ce qui était à craindre: Mario Mutsch sera absent pour les deux prochains matches des Roud Leiwen, face à l'Albanie en amical, ce dimanche (19h) et contre les Pays-Bas en éliminatoires du Mondial 2018, vendredi. Une autre absence d'importance après celles de Daniel Da Mota, d'Aurélien Joachim et de Chris Philipps face aux Bataves.

Par Thibaut Goetz

Les images de Mario Mutsch grimaçant hier sur la pelouse du Parc Saint-Jacques de Bâle ne laissaient guère de places au doute. Le capitaine de la sélection est sur le flanc en raison d’une déchirure musculaire. «Il a passé une radio ce matin, le temps de la guérison peut prendre un mois. Pour demain et vendredi il est out. Le joueur est frustré, même très frustré. Sortir au bout de six minutes pour son dernier match avec Saint-Gall, c’est vraiment un sale coup du sort», a indiqué Luc Holtz

L’ancien Messin rejoindra tout de même ses partenaires de la sélection dans la soirée, une présence qui réjouit le sélectionneur tant son leadership est important. «C’est pour venir voir ses coéquipiers, le staff, et puis l’atmosphère est bonne même avec les joueurs qui ne jouent pas. On tient à rester ensemble et à soutenir les jeunes joueurs qui sont dans le groupe actuellement.» Luc Holtz a également indiqué que le futur joueur du Progrès ne serait pas remplacé numériquement, c’est donc à 22 (après le départ de Chris Philipps, suspendu pour les Pays-Bas) que le Luxembourg se rendra à Rotterdam.

Leblond est là «pour un coup de main»

L’absence de Mario Mutsch, si elle reste évidemment un coup dur, ne modifie pas véritablement les plans du sélectionneur: «Dans mon esprit cela ne change rien du tout. Bien sûr que les absents vont manquer car ce sont des leaders, que ce soit par leur âge ou leur carrière. Mais je l’ai dit aux joueurs, il y a une qualité énorme dans ce groupe. Ils sont jeunes certes, c’est leur unique faiblesse, je suis très excité et curieux de les voir à l’œuvre demain».

Interrogé sur son changement d’adjoint à la tête de la sélection, Luc Holtz a balayé d’un revers de main l’hypothèse selon laquelle Emmanuel Leblond aurait remplacé l’Américain Shafner: «Pour clarifier les choses, Emmanuel Leblond n’est pas mon adjoint, il nous donne un coup de main. C’est vrai qu’avec Shafner en raison du problème de langue, il ne pouvait pas rester avec nous. Qui sera le futur adjoint ça on verra, mais voilà la situation actuelle».