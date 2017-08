(DH) - De la menace qui pèse sur Laurent Jans à l'efficacité d'Aurélien Joachim, coup d'oeil sur le duel de ce jeudi soir (20h45) à travers dix chiffres.

2

Le Luxembourg n'est pas une terre inconnue pour Clayton Pisani, le directeur de jeu de ce jeudi soir. Il y a en effet déjà arbitré deux rencontres: un Luxembourg - Ecosse chez les U21, en 2011, et un FC Wiltz - Käerjéng, en BGL Ligue, en septembre 2012. Il avait officié dans le cadre d'un échange d'arbitres. Laurent Kopriwa, Frank Bourgnon, Claudio De Carolis et Christophe Pires avaient fait le chemin inverse.

3



Seuls trois joueurs de l'équipe nationale du cadre appelé à jouer contre la Biélorussie étaient titulaires au coup d'envoi du dernier rendez-vous de la sélection, à Rotterdam, le 9 juin: Vincent Thill, Gerson Rodrigues et Dave Turpel. Emanuel Cabral, Mathias Jänisch, Ricky Delgado, Maurice Deville, Jan Ostrowski, Eric Veiga, Tim Hall et Aldin Skenderovic figuraient sur le banc.

4

C'est le chiffre qui ressort le plus des neuf confrontations entre les deux nations. Le pays dirigé par Alexandre Loukachenko s'est imposé quatre fois, quatre matches nuls ont sanctionné les débats, dont le dernier à Borisov le 10 octobre dernier (1-1), et les Roud Léiwen ont inscrit quatre buts (Fons Leweck, Chris Sagramola, Lars Gerson et Aurélien Joachim) contre dix pour leur adversaire.

4 (bis)

Quatre joueurs sont sous le coup d'une suspension pour le match contre la France en cas de carton jaune reçu contre la Biélorussie: Laurent Jans, Ricky Delgado, Dirk Carlson et Vincent Thill. M. Pisani, l'arbitre de la rencontre, a arbitré 37 matches internationaux et distribué 37 cartons jaunes et 12 rouges.

Laurent Jans devra trouver le juste milieu pour ne pas compromettre sa participation contre la France.

Photo: Ben Majerus

4 (ter)

Aurélien Joachim n'a pu participer qu'à quatre matches de cette campagne. Il a toutefois fait preuve d'une belle efficacité en marquant à quatre reprises: deux fois en Bulgarie, une fois en Biélorussie et une fois contre la France. Il n'y a que la défense suédoise qui lui a résisté. Il en est à 11 réalisations si l'on compte son but contre la Belgique. Il est neuvième au classement des buteurs européen aux côtés d'attaquants comme Dries Mertens, Gareth Bale ou encore Mario Mandzukic qui ont tous au moins un match de plus. Le classement est emmené par Cristiano Ronaldo (11 buts).

25

Lors des six premières sorties de ces éliminatoires pour le Mondial 2018, Luc Holtz a déjà donné du temps de jeu à 25 joueurs, dont trois gardiens: Jonathan Joubert, Anthony Moris et Ralph Schon. 36 joueurs ont figuré sur les feuilles de match.

44

Depuis le début des éliminatoires, le Luxembourg tiré à 44 reprises et inscrit 6 buts. 14 frappes ont été cadrées, 17 non cadrées et 13 bloquées par les gardiens adverses.



65

C'est le nombre de places qui séparent les deux pays au dernier classement de la FIFA. La Biélorussie (71e), 38e à son apogée en 2010, a perdu 14 places et le Luxembourg (136e) gagné 9 places depuis leur dernière confrontation en octobre 2016.

87

Le nombre de sélections que Jonathan Joubert devrait compter à l'issue de la rencontre face aux Biélorusses. Le portier dudelangeois ne serait alors plus qu'à une longueur de Carlo Weis et Eric Hoffmann. A Toulouse, il devrait ainsi prendre place sur la quatrième marche des joueurs les plus capés de l'histoire de la sélection nationale. Le classement est toujours dominé par Jeff Strasser (98). Olivier Thill, Danel Sinani, Aldin Skenderovic et Jan Ostrowski (une fois sur le banc) pourraient ouvrir leur compteur ce jeudi soir.

100

C'est en pourcentage le taux de réussite des Luxembourgeois lors du match aller en octobre 2016. Bousculés à Borisov, les hommes de Luc Holtz n'avaient pu placer qu'un seul tir cadré. Une frappe d'Aurélien Joachim qui a fait mouche (85e) et offert l'unique point, à ce jour, de ces éliminatoires.