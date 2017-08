(DH) - Anthony Moris et Ralph Schon blessés, l'équipe nationale se trouva fort dépourvue en gardiens lorsqu'il s'agit de préparer la rentrée internationale avec la Biélorussie et la France au programme des prochaines semaines. A 37 ans et 86 sélections au compteur, Jonathan Joubert a répondu positivement à l'appel de Luc Holtz.

«La question du gardien de but se pose depuis longtemps. Nous nous disions il y a quelque temps: "Que fera-t-on quand Jona (Joubert) ne sera plus là. Nous avons eu la réponse avec l'arrivée d'Anthony Moris quand il a obtenu la double nationalité puis avec Ralph Schon lorsque ce dernier a pris la relève par la force des choses», a commenté le technicien.



«Jona avait pris sa décision de ne pas être numéro 2, nous avons respecté son choix comme il a respecté le nôtre qui était de faire confiance à Anthony Moris. Mais il nous a toujours fait part de son souhait de revenir s'il était numéro 1. Anthony est en phase de reprise après cinq mois d'indisponibilité, Ralph est touché à un doigt. Il existe une possibilité pour qu'il soit apte pour la fin du mois mais je l'ai informé qu'il ne sera pas dans les buts. Une décision prise par rapport aux intérêts des trois parties: lui-même, la sélection et son club. Quand on ne joue pas pendant six semaines, il y a toujours une appréhension et je ne veux prendre aucun risque.»

«Quand j'ai posé la question de sa disponibilité, Jona a de suite répondu oui d'autant qu'il y a une possibilité de faire quelque chose contre la Biélorussie et on connaît tous son attachement à la France. Ce sera pour lui "un match de gala"», indique-t-il encore.

Il existait aussi la possibilité de titulariser Youn Czekanowicz (La Gantoise, 17 ans ce mardi). «Il me semble avoir une certaine maturité malgré son jeune âge, mais ce n'était pas opportun de le lancer dans le grand bain. Ce n'était pas lui rendre service.»



Le gardien de La Gantoise, qui était sur le banc en championnat ce week-end contre l'Antwerp (0-1), sera dans les buts de la sélection contre le Fortuna Cologne, ce mercredi à Useldange (19h).