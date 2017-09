(DH) - Pour sa septième sortie internationale à Toulouse, et dans un Stadium copieusement garni, la France accueille une formation luxembourgeoise au sein de laquelle Jonathan Joubert fera ses adieux. Voici les principaux chiffres à retenir de cette rencontre.

2



Aleksandar Stavrev, l'arbitre macédonien de la rencontre de dimanche, n'est pas un inconnu pour les Luxembourgeois Luc Holtz, Jonathan Joubert, Aurélien Joachim, Daniel Da Mota, Kevin Malget ou Mathias Jänisch. C'est lui qui avait dirigé la rencontre Luxembourg - Biélorussie (0-0), le 8 octobre 2010. Auparavant, il avait arbitré le match de Coupe d'Europe entre le Skonto Riga et la Jeunesse (3-0), en 2006.

Averti par M. Pisani, Chris Philipps devra éviter de prendre un nouveau carton pour pouvoir jouer contre la Suède.

Photo: Ben Majerus

3



Averti à la 16e minute du match face aux Pays-Bas, Laurent Jans est sous le coup d'une suspension contre la Suède, le 7 octobre à Solna (18h), en cas de récidive ce dimanche à Toulouse. L'arrière de Waasland-Beveren a été rejoint dans ce "club des potentiels suspendus" par Chris Philipps et Gerson Rodrigues qui ont reçu un carton jaune contre la Biélorussie jeudi dernier.

4

En 17 confrontations avec la France, le Luxembourg a encaissé 71 buts, soit une moyenne de plus de quatre buts par rencontre.



6



Jusqu'à la visite du Luxembourg, l'équipe de France a évolué à six reprises sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Les Bleus s'y sont imposés à quatre reprises: contre le Portugal en 1926 (4-2), l'Iran en 1978 (2-1), la Suisse en 1988 (2-1) et Chypre en 1989 (2-0 dont un but de Deschamps), ont fait un match nul: contre le Paraguay en 2008 (0-0), et se sont inclinés une fois contre le pays de Galles en 1982 (0-1).



23

C'est le nombre maximum de joueurs autorisés à figurer sur une feuille de match lors d'une campagne qualificative. Jeudi, contre la Biélorussie, Luc Holtz avait couché 22 noms, mais avec le retour de suspension de Kevin Malget et Christopher Martins il a dû faire un choix. C'est Ricky Delgado qui en fait les frais.

Jonathan Joubert effectuera sa dernière sortie sous le maillot national contre la France.

Photo: Ben Majerus

88



Selon toutes vraisemblances, le sélectionneur l'ayant encore répété jeudi soir, ce match contre la France sera le dernier de Jonathan Joubert dans les buts des Roud Léiwen. Le portier dudelangeois restera donc à la hauteur de Carlo Weis et d'Eric Hoffmann, à quatre longueurs de René Peters, à cinq de Mario Mutsch et à dix de Jeff Strasser.

100

Le Stadium de Toulouse sera copieusement garni. Parmi les spectateurs, une centaine de supporters luxembourgeois prendront place dans les tribunes. La famille Thill sera bien entendu présente pour y soutenir Olivier et Vincent, de même que Patrick Grettnich et notre confrère Gilles Tricca qui feront coup double après le match de rugby opposant le Stade Toulousain à Pau (23-19), pour le compte de la deuxième journée du Top 14.



387

C'est en millions d'euros le onze de base français, aligné contre les Pays-Bas jeudi, estimé par Transfertmarkt. Dans cette estimation Thomas Lemar est "donné" à 24 millions alors qu'Arsenal en a proposé 100 millions le dernier jour du mercato. Entré en jeu en fin de rencontre, et non pris en compte, Kylian Mbappé a fait sauter la banque avec ses 145 millions (hors bonus: +35 millions) de transfert de Monaco au PSG. Absent cette semaine, Ousmane Dembélé (Dortmund) pourrait coûter jusqu'à 145 millions au Barça.



500

En inscrivant, sur penalty, le but du 1-1 (34e minute), lors du match aller, le 25 mars, Aurélien Joachim a mis fin à 500 minutes de disette offensive contre les Tricolores. Avant l'attaquant du Lierse, c'est Romain Michaux (74e minute), le 7 octobre 1978, qui avait été le dernier buteur luxembourgeois contre les Bleus.



33 150

Surnommé le petit Wembley, le Stadium de Toulouse peut contenir 33 150 spectateurs. C'est la septième enceinte sportive de France par sa capacité. Il a été inauguré, dans sa première configuration, en 1937, en préparation à la Coupe du monde 1938. Le stade a subi deux profondes rénovations, en 1949 et surtout en 1997 pour la Coupe du monde 1998 avec une augmentation de la capacité d'accueil alors portée à 36 500 places. Terrain de jeu du Toulouse FC, il accueille aussi les grands matches de rugby du Stade Toulousain, Top 14 et Coupe d'Europe. Ce dimanche, le match se jouera à guichets fermés.