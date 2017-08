(DH) - Dominateur dans les grandes largeurs, le Luxembourg a logiquement battu le Fortuna Cologne (1-0) , ce mercredi soir, à Useldange. C'est le défenseur Marvin Martins qui s'est mué en buteur.

C'est privé de la quasi totalités de ses professionnels (excepté Rodrigues) mais aussi de des internationaux dudelangeois convoqués (Turpel, Luisi et Sinani qui n'ont pas été laissés à disposition par Dino Toppmöller qui "devait travailler la tactique") que l'équipe nationale a entamé la préparation en vue de la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Un retour aux affaires effectif le 31 août face à la Biélorussie et contre la France, trois jours plus tard à Toulouse.



Dans un contexte particulier, avec un secteur défensif à reconstruire, suite aux suspensions de Martins et Malget, et dans le doute quant à la participation de Chanot (pubalgie), Luc Holtz a aussi dû déplorer l'absence du jeune Czekanowicz, retenu par son club de La Gantoise.

C'est donc Cabral qui a officié dans les buts luxembourgeois et qui n'a rien eu à se mettre sous la dent au cours de 45 premières minutes à sens unique. Ni jusqu'au dernier quart, lorsqu'il a cédé le relais à Roulez!

La sélection avait adopté en début de match un 4-1-4-1 avec Holter en sentinelle devant le quatuor Laterza-Simon-Delgado-Jänisch et derrière les frères Sébastien et Olivier Thill, Carlson et le remuant Rodrigues. C'est ce dernier qui s'est montré le plus percutant avec deux coups de tête et une frappe au but. Quatre tentatives toute non cadrées (3e, 16e, 40e).



Pit Simon a tenu sa place en charnière centrale durant toute la rencontre.

Photo: Ben Majerus

Marvin Martins trouve l'ouverture

Bensi, seul en pointe avec le brassard de capitaine, a davantage joué en relais pour chercher la passe décisive, mais sans réussite à l'image de l'action où il s'efface sur le centre de Laterza espérant trouver Rodrigues en bonne position (28e).

Loin de perdre le fil de son jeu à la suite des cinq changements effectués à la pause, la sélection allait logiquement trouver la récompense de ses efforts face à une inoffensive formation de troisième Bundesliga.

Martins, idéalement placé dans la surface, reprenait, de la tête, un corner frappé par Da Mota (1-0, 60e). Le jeune défenseur de la Jeunesse venait à peine de faire son entrée.

Le dernier quart était plus équilibrées avec des Allemands vexés, et même dangereux (!) par Brandenburger (78e), et des Luxembourgeois à l'édifice chamboulé mais les dernières occasions étaient pour les Roud Léiwen. Da Mota, d'abord, qui repiquait au centre pour enrouler une frappe sous la barre (85e), Matias, ensuite, qui ne pouvait redresser suffisamment un centre au deuxième poteau (88e).



L'équipe nationale s'imposait 1-0 au final. Un succès mérité et bon pour le moral. Un hommage aussi à John Muno, l'ancien président du CeBra et des supporters de l'équipe nationale.



Olivier Thill a démontré qu'il pouvait être une option intéressante au milieu.

Photo: Ben Majerus

Luxembourg - Fortuna Cologne 1-0



Stade de la Rue de Boevange, belle pelouse, arbitrage de M. Kopriwa assisté de MM. Da Costa et Ries, 453 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: 1-0 M. Martins



Corners: Luxembourg (4+5); Fortuna Cologne (0+2).

Carton jaune: Carlson (79e, faute sur Eischborn),et M. Martins (83e, faute sur Ceylan) pour le Luxembourg; Biade (70e, faute sur Matias) pour le Fortuna Cologne.



LUXEMBOURG (4-1-4-1): Cabral (77e Roulez); Laterza (46e Matias), Delgado, Simon, Jänisch (46e Sacras); Holter (46e Skenderovic); S. Thill (77e Todorovic), O. Thill , Carlson, Rodrigues (57e M. Martins); Bensi (cap) (46e Da Mota).



Joueurs non utilisés: aucun.

Sélectionneur: Luc Holtz.



FORTUNA COLOGNE (4-4-2): Poggenborg; Eichdrorn, Kyere, Uaferro (cap.) (46e Mimbala), Bender (46e Pazurek); Ceylan, Fritz (46e Brandenburger), Röcker, Kurt (60e Biade); Theisen (60e Burger), Keita-Ruel (46e Ernst).

Joueurs non utilisés: Boss.



Entraîneur: Uwe Koschinat.



Réaction

Luc Holtz: "Je remercie les treize clubs de BGL Ligue et leurs entraîneurs avec qui j'ai pu communiquer et qui ont laissé leurs joueurs à disposition de l'équipe nationale, en sachant que nous nous étions mis d'accord sur le temps de jeu accordé aux joueurs. Le constat est que Dudelange n'a pas joué le jeu. Je suis satisfait de ma formation après cette victoire. Défensivement nous avons été très solides, le Fortuna Cologne n'ayant aucune occasion en première mi-temps, une seule, un coup de tête, en fin de match. Certes nous avons manqué de justesse devant le but mais nous nous sommes créées des occasions."