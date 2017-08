(DH) - Encore une mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale. Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite, Lars Gerson manquera les prochaines sorties de l'équipe nationale contre la Biélorussie et la France et sans doute aussi celles du mois d'octobre, en Suède et contre la Bulgarie.

Lars Gerson avait dû abandonner ses partenaires du GIF Sundsvall après une demi-heure de jeu, ce lundi, lors d'un match de la 20e journée du Championnat de Suède. Il s'était plaint d'une douleur dans le haut de la cuisse droite au terme d'une phase anodine.

Après examen, le grand milieu de terrain défensif souffre d'une déchirure musculaire qui devrait le tenir à l'écart des terrains durant huit semaines selon son club.

«Je crains le pire», a-t-il indiqué à certains médias suédois. «Je ne suis pas sûr du tout de pouvoir jouer avant la fin de la saison » , a-t-il ajouté. Le Championnat de Suède se termine le 5 novembre.

Aldin Skenderovic (Titus Pétange) devrait être convoqué par Luc Holtz.



Pour rappel, les gardiens Anthony Moris et Ralph Schon sont sur le flanc, Maxime Chanot, Enes Mahmutovic, Tom Laterza, Stefano Bensi et Tim Hall sont blessés. Christopher Martins et Kevin Malget sont suspendus contre la Biélorussie, le 31 août, mais pourront jouer le 3 juin à Toulouse contre la France.

Lars Krogh Gerson on siis loppukauden pois. Ei hyvä jos keskikentän keskelle on vain kaksi hyvää vaihtoehtoa jotka on molemmat pois. https://t.co/O0I3zbxeDp — Finsvenskan (@Finsvenskan) 24 août 2017