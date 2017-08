Rappelé pour les deux prochains rendez-vous internationaux contre la Biélorussie et face à la France, qui devraient être ses dernières sorties avec la sélection, Jonathan Joubert (37 ans) revient sur sa carrière en équipe nationale.



Jonathan, que retenez-vous de la première de vos 85 sélections, le 3 juin 2006?

C'est un grand souvenir. On jouait alors le Portugal, chez moi à Metz. Le Portugal était alors emmené par de grandes stars comme Luis Figo, Cristiano Ronaldo et d'autres encore. C'était tout simplement magnifique. Sur le trajet pour aller au stade, il y avait beaucoup de monde pour ce match amical, beaucoup de voitures venues du Luxembourg, beaucoup de drapeaux portugais aussi. L'arrivée à Metz a elle aussi été formidable. De nombreux amis m'attendaient déjà installés dans les travées de Saint-Symphorien pour me voir et m'encourager. Quant à ma prestation personnelle, ça s'était plutôt bien passé d'autant que la sélection venait d'en prendre sept (le 27 mai à Fribourg contre l'Allemagne). Je suis arrivé à m'en sortir avec un 0-3, dont un penalty (46e Simão, 72e Simão s.p. et 85e Luis Figo). J'étais donc relativement satisfait de ce premier match.



En France pour débuter contre le Portugal, face aux Bleus à Toulouse pour fermer la boucle, le destin vous offre un beau clin d'œil...



On peut a priori le prendre comme ça. Logiquement, ça devrait être mon dernier match avec l'équipe nationale. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai accepté la proposition de disputer ces deux prochaines rencontres quand on me l'a proposé. Mais avant de penser à jouer la France, il y a certainement quelque chose de bien à réaliser contre cette équipe biélorusse.



Quel est à ce jour votre meilleur souvenir sous le maillot national?

Des bons souvenirs, j'en garde quand même pas mal, même si au début c'était toujours difficile. On défendait beaucoup, et trouver du plaisir dans ce type de rencontres ce n'était pas toujours évident, du moins au niveau du jeu. Mais, pour des amateurs comme nous, au Luxembourg, c'est une expérience extraordinaire à tous les niveaux. Les ambiances, les arrivées dans les stades, les entraînements la veille du match dans de grands stades. En plus, à l'extérieur, nous avons souvent évolué devant au moins 10.000 personnes à chaque fois. Et puis, il y a eu des victoires. Chacune d'entre elles a été belle, chaque point pris a été une immense joie. Celle qui ressort est bien entendu la première, à Gomel, en Biélorussie (1-0). Et ce d'autant plus que cela faisait douze ans que le Luxembourg attendait ce succès. A l'époque de Guy Hellers, on défendait beaucoup, nous n'avions pas non plus les mêmes joueurs... C'est sans doute aussi pour cette raison que nous défendions beaucoup. Les victoires étaient alors très difficiles à aller chercher, c'est pourquoi nous avions apprécié cette victoire à sa juste valeur.



...et le plus mauvais?

C'est toujours difficile de prendre des buts entièrement de sa faute, même si je pense n'avoir pas fait beaucoup de boulettes dans ma carrière. Si mon souvenir est bon, nous avions reçu la Slovénie au Josy Barthel et nous avions perdu 0-3 (8 septembre 2007) . J'avais fait une erreur qui nous avait coûté un but. En seconde période, j'avais pris place du côté des supporters luxembourgeois et j'avais été la cible de beaucoup d'insultes. Je préfère vous les épargner... mais ces insultes m'avaient beaucoup touché. C'est la première fois que j'entendais ce genre de choses. Une fois rentré à l'INS, le soir, j'en avais parlé à Sébastien Remy en lui disant que j'arrêtais la sélection, que je faisais mon sac pour rentrer à la maison. Il en avait parlé à Guy Hellers qui nous avait retenus, Sébastien, Ronny (Bonvini) et moi, pour en discuter à la fin du repas. Son discours m'avait beaucoup touché. Nous avions un jour de libre, le lendemain, et je me suis remis les idées en place. La déception et la colère oubliées, je suis alors revenu en sélection avec beaucoup de plaisir.



