Equipe nationale: des kilos en trop et un jeu de Tétris

Après sa probante victoire face à la Moldavie samedi (4-0), l'équipe nationale a pris ses quartiers à Saint-Marin ce dimanche soir pour y rencontrer la sélection locale mardi. Un voyage pimenté par quelques aléas.

A Saint-Marin, Didier Hiégel



«Si il manque quelque chose là-bas, ce ne sera pas de ma faute», prévient Chabi Bouchaib , le compère indissociable de René Hoffmann en charge du matériel. Déjà retardé d'une heure, le vol Luxembourg-Rimini a pris une heure de retard en plus. La faute à un surplus de bagages. Alors que le contrat initialement signé entre la FLF et son prestataire de service prévoyait un certain poids, c'est environ 350 kilos de bagages et de matériel en plus qui a été pesé avant le décollage. Il a donc fallu délester l'avion d'une centaine de kilos.

Les grosses malles en acier destinées à protéger le matériel de la sélection ont donc été sacrifiées. Le moindre bout de ficelle pour à la fois alléger l'ensemble et repartir le matériel sur la totalité de la carlingue a été exploité.

Tant bien que mal tout est entré et l'avion de l'équipe nationale a pu décoller à 16h.

A l'arrivée à l'aéroport Federico Fellini de Rimini, le bus de l'équipe a dû éviter les bouchons dus à la circulation après le Grand Prix moto de Saint-Marin pour poser ses valises au Grand Hotel San Marino. Et il ne manquait rien.



Luc Holtz a profité de l'attente pour visionner le match que le prochain adversaire a disputé en Biélorussie (0-5) qu'un de ses «espions» sur place lui a fait parvenir. La séance d'entraînement prévue ce dimanche soir avait déjà été annulée, les internationaux s'étant défoulés le matin à Lipperscheid. Du vélo était au programme des titulaires de samedi alors que les autres ont eu droit à une opposition classique.

Les choses sérieuses vont débuter ce lundi avec notamment un entraînement sur la pelouse du Stadio Olimpico, lieu de la deuxième rencontre de la Ligue des Nations.