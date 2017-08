La Biélorussie, la France, Neymar, le PSG et la Ligue 1: Chris Philipps a cœur ouvert avant des échéances passionnantes pour le milieu du FC Metz qui vient de prolonger son contrat d'une saison.

Propos recueillis par Didier Hiégel



Chris, vous êtes au devant d'un triptyque alléchant: la Biélorussie, la France et le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas donné à tout le monde.

C'est effectivement une période excitante, surtout l'enchaînement France - PSG avec des joueurs qui vont participer aux deux matches. Ce sont de belles expériences à vivre mais avant il y a la Biélorussie qui, pour moi, est sans doute le match le plus important de nos deux confrontations internationales. C'est un rendez-vous au cours duquel nous pouvons réaliser quelque chose de bien. Nous avons pris un point là-bas (1-1) même si nous avons pas mal souffert. Lors des dernières qualifications, pour l'Euro 2016, nous avions très bien joué face à eux et concédé l'égalisation qu'après la 70e minute (Dragun 78e). C'était une des meilleures prestations que nous avons réalisées depuis que je suis en sélection. C'est encourageant. Maintenant, il faut voir avec les nombreux absents que nous avons à dénombrer et comment nous allons nous organiser.

De la formation qui a débuté à Rotterdam (0-5), il ne reste que trois joueurs (Turpel, Rodrigues, V. Thill). L'équipe est à reconstruire, cela vous fait-il peur?

Dans le groupe qui a été convoqué, il y a pas mal de qualités et on récupère des joueurs qui n'y étaient pas comme Aurélien Joachim. Je suis de nouveau opérationnel moi aussi après avoir purgé ma suspension. Certaines absences nous font plus mal que d'autres, celle de Maxime (Chanot), par exemple, parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. L'absence de Stef (Bensi) nous est préjudiciable, il revenait bien. Contre la France, nous allons récupérer Kiki (Martins) et Kevin (Malget). Preuve que ce groupe est de qualité, le coach peut se permettre de laisser un joueur comme Sébastien Thill à la maison.

Dans ce contexte de reconstruction de la sélection, notamment dans le secteur défensif, pensez-vous avoir davantage de responsabilités?

Effectivement, avec trois joueurs régulièrement titulaires absents sur la ligne défensive, il faut être prêt à tout faire. S'il faut aller dépanner en défense centrale, je le ferai bien volontiers. Aujourd'hui, je dois être capable d'assumer davantage de responsabilités.



«On peut vivre avec un point»

Le retour de Jonathan Joubert dans les buts, c'est un soulagement?

Certainement. Nous avons trois très bons gardiens, malheureusement Anthony (Moris) et Ralph (Schon) sont absents. Je n'ai vu Youn (Czekanowicz) qu'à l'entraînement. Je ne doute pas de ses qualités mais il est peut-être un peu jeune pour être lancé dans le grand bain car ce sont des matches compliqués. Face à la Biélorussie, nous sommes quasiment obligés de faire quelque chose. Contre la France, la pression sera grande. Ralph était bien entré dans le match à l'aller, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Le retour de «Jona» nous fait donc du bien, de par toute son expérience mais aussi humainement.

Dans ce contexte particulier, le public n'attend-t-il pas trop de ce duel contre la Biélorussie?

Contre eux, il y a toujours une grosse différence entre jouer à domicile et à l'extérieur. Chez eux, nous avons toujours souffert. Je me rappelle de ce match perdu 0-2 (7 juin 2011), nous n'avions pratiquement pas touché le ballon. A domicile, nous n'avons pas le même visage et l'objectif du coach est de prendre des points parce que nous n'en comptons qu'un seul actuellement.



Prendre un point serait-il un bon résultat?

C'est compliqué de répondre à cette question. Tout dépend de la physionomie de la rencontre. Mais c'est certain, quand on est le Luxembourg on peut vivre avec un point.

«La France est mon deuxième pays»

Trois jours après la Biélorussie, ce sera la France, un match particulier pour vous...

Le match aller avait déjà été particulier, à Luxembourg donc pas loin de Metz. Toulouse sera forcément une vitrine puisque nous jouons une grande équipe et que toute la France du foot va regarder cette rencontre. C'est important pour nous, pour moi, j'ai envie de montrer que je suis capable de faire plus que ce que j'ai montré jusqu'à maintenant. C'est ce que je dis souvent aux jeunes, la sélection est super importante par rapport aussi à la situation en club. D'autre part, la France est particulière pour moi, c'est mon deuxième pays, cela fait dix ans que j'y vis. Ce match me tient vraiment à cœur. Pour l'aller, ma préparation avait été particulière, j'y avais pensé de nombreuses semaines auparavant. Cette fois, c'est différent avec un premier rendez-vous jeudi soir.



Après Ibrahimovic et Falcao, Neymar a débarqué en Ligue 1. Avec son arrivée, le Championnat de France a-t-il changé d'envergure?

La Ligue 1 a clairement franchi une étape, mais ce n'est pas uniquement le fait du PSG ou de Monaco. Il y a aussi des clubs comme Nice qui sont capables d'attirer un joueur comme (Wesley) Sneijder après (Mario) Balotelli. Il y a trois ans, personne n'aurait pensé qu'un transfert de Neymar était possible en France. C'est une réalité maintenant. C'est super pour la Ligue 1... peut-être un peu moins pour les équipes et les joueurs qui vont devoir l'affronter.



Ce serait un rêve pour vous de l'affronter?

Je rêve de plein de choses. J'espère que ce sera davantage un rêve qu'un cauchemar. Il est vraiment très impressionnant. On jouera ce match contre le PSG à domicile, avec forcément une énorme envie de bien faire.