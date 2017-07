(tof). Maxime Chanot n'a pas disputé samedi le match de MLS qui a vu son équipe de New York City FC dominer Chicago Fire deux buts à un. Le défenseur central devrait être absent entre quatre et six semaines. Une autre course contre la montre après celle du gardien Schon.

Le club new-yorkais n'a pas précisé la nature de la blessure qui va éloigner son joueur des terrains.



La sélection luxembourgeoise recevra le Belarus le jeudi 31 août avant de se rendre à Toulouse trois jours plus tard pour y défier la France.

C'est une nouvelle inquiétude pour Luc Holtz déjà confronté à un problème de gardien. Le sélectionneur a vu Ralph Schon la semaine dernière pour faire le point sur sa blessure à la main gauche. Il espère pouvoir récupérer son gardien à temps. Le club de Strassen, lui, exhorte son numéro un à ne prendre aucun risque.