(DH) - Luc Holtz a communiqué ce mardi matin la liste des 24 joueurs appelés à rencontrer la Biélorussie, le 31 août à Luxembourg, et la France, le 3 septembre à Toulouse, à l'occasion de la reprise des éliminatoires du Mondial 2018.

On ne verra pas les trois frères Thill ensemble en sélection, Sébastien n'ayant pas été retenu. Par contre, son cadet Olivier, figure pour la première fois chez les A, pour un match officiel.



Pour cette reprise des matches de qualification à la Coupe du monde russe, Luc Holtz doit faire face à une cascade de forfaits, notamment dans le secteur défensif, en plus des absences pour blessures des gardiens de but Anthony Moris et Ralph Schon.

Le retour en sélection de Jonathan Joubert, pour deux piges, pallie l'absence des portiers numéros 1 et 2 dans la nouvelle hiérarchie de l'équipe nationale, mais c'est toute la défense qui est à reconstruire.



Maxime Chanot (NY City), qui a été opéré lundi d'une pubalgie et qui sera absent six à huit semaines, et Enes Mahmutovic (Middlesbrough), touché à un isci-jambier, sont out tandis que Kevin Malget et Christopher Martins seront suspendus pour le premier des deux matches.



Deux derniers pépins sont venus se greffer en dernier lieu. Stefano Bensi, touché dimanche en championnat, a passé une IRM, ce lundi, qui a révélé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit, une déformation du ligament croisé postérieur et une fissure du ménisque externe et d'une lésion au ménisque interne!

Le milieu offensif du Fola pourrait être absent six mois.



Et le Championnat de Suède a apporté son lot de contrariétés, lundi soir, puisque Lars Gerson a dû abandonner ses partenaires après la demi-heure de jeu du match GIF Sundsvall - Kalmar FF. Le milieu défensif souffre du haut de la cuisse droite mais figure dans la liste. Si le joueur de Sundsvallne pouvait tenir sa place, Aldin Skenderovic, à qui Luc Holtz a préféré Dwayn Holter ("je le vois davantage à cette place qu'en charnière centrale"), pourrait sauter dans la brèche.



Toujours au niveau défensif, Marvin Martins a eu la préférence sur Yann Matias, sa capacité d'anticipation et sa capacité à se porter davantage vers l'avant, alliée à sa vitesse, ont fait la différence.



Le cadre de la sélection pour les deux prochains matches

Gardiens: Jonathan Joubert (Dudelange), Emanuel Cabral (Fola), Youn Czekanowicz (La Gantoise).



Défenseurs: Dirk Carlson (Titus Pétange), Ricky Delgado (Jeunesse Esch), Mathias Jänisch (Differdange), Laurent Jans (Waasland-Beveren), Christopher Martins (Olympique lyonnais), Marvin Martins (Jeunesse), Kevin Malget (Dudelange), Jan Ostrowski (Eintracht Francfort).

Milieux: Lars Gerson (Sundsvall), Dwayn Holter (Differdange), Mario Mutsch (Progrès), Chris Philipps (FC Metz), Danel Sinani (Dudelange), Olivier Thill (Progrès), Vincent Thill (FC Metz), Eric Veiga (Eintracht Brunswick II).

Attaquants: Daniel Da Mota (Racing), Maurice Deville (Mannheim), Aurélien Joachim (Lierse), Gerson Rodrigues (Telstar), David Turpel (Dudelange).