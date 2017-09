(DH) - Luc Holtz a convoqué 23 joueurs pour les deux derniers matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre la Suède et la Bulgarie, en ce début du mois d'octobre. Le capitaine Mario Mutsch, Enes Mahmutovic, Anthony Moris et Ralph Schon font leur retour alors que Jonathan Joubert reste dans le groupe.

La victoire contre la Biélorussie (1-0, Da Mota 60e minute) et le match nul conquis de haute lutte contre la France (0-0), à Toulouse le 3 septembre, ne sont presque plus déjà que de merveilleux souvenirs. L'équipe nationale remet le bleu de chauffe pour s'en aller défier la Suède, le 7 octobre à Solna (18h), et recevoir la Bulgarie, trois jours plus tard (20h45), pour la clôture de la phase éliminatoire du Mondial 2018.

Face à la Suède, toujours en piste pour une qualification directe, Luc Holtz sera privé de Laurent Jans qui a reçu son deuxième carton jaune contre la France à Toulouse.

Le sélectionneur national récupère par contre les gardiens Anthony Moris, Ralph Schon, Enes Mahmutovic, Mario Mutsch et Aurélien Joachim, tous blessés lors de la reprise des matches internationaux au mois de septembre.

Auteur de probantes sorties, Jonathan Joubert, qui avait été rappelé pour assurer l'intérim dans les buts luxembourgeois, est logiquement convoqué pour ces deux dernières sorties.

«Le match à Toulouse contre la France (0-0) et la victoire contre la Biélorussie ont fait un bien énorme au niveau du mental et de la confiance», a indiqué le sélectionneur national qui a eu une heure d'entretien avec une psychologue pour préparer les deux prochains rendez-vous.



«Elle viendra pendant le stage (qui commence le 1er octobre). La question est de savoir si les joueurs ont désormais davantage de pression et si un éventuel relâchement, un investissement moindre est à craindre. Ces deux prochains matches se joueront dans la tête. Il faudra faire très attention et observer comment ils se comportent individuellement, car il nous faudra reformer un groupe solidaire et volontaire car la Suède, qui joue sa qualification, est du même niveau que la France... mais s'il y a un coup à jouer en Suède en fin de match, comptez sur moi pour le tenter.»

Les seuls titulaires potentiels qui manquent à l'appel sont Maxime Chanot et Stefano Bensi. Le premier est en phase de retour avec son club de New York City, le deuxième vient de se faire opérer d'une thrombose.

La sélection de Luc Holtz



Gardiens: Jonathan Joubert (Dudelange), Anthony Moris (FC Malines), Ralph Schon (Strassen).



Défenseurs: Tim Hall (Lierse), Laurent Jans (Waasland-Beveren), Mathias Jänisch (Differdange), Enes Mahmutovic (Middlesbrough), Kevin Maget (Dudelange), Christopher Martins (Lyon), Marvin Martins (Jeunesse).

Milieux: Dwayn Holter (Differdange), Mario Mutsch (Progrès), Chris Philipps (FC Metz), Danel Sinani (Dudelange), Aldin Skenderovic (Titus Pétange), Olivier Thill (Progrès), Vincent Thill (FC Metz), Eric Veiga (Eintracht Brunswick II), Jan Ostrowski (Eintracht Francfort).

Attaquants: Daniel Da Mota (Racing), Aurélien Joachim (Lierse), Gerson Rodrigues (Telstar), David Turpel (Dudelange).

Emanuel Cabral (Fola), Youn Czekanowicz (La Gantoise), Dirk Carlson (Titus Pétange), Ricky Delgado (Jeunesse Esch) et Maurice Deville (Mannheim) sortent du groupe.