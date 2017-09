(DH) - Première sélection chez les A et première victoire. A 20 ans, face à la Biélorussie jeudi soir (1-0), Aldin Skenderovic a fort bien assumé ses responsabilités et supporté la pression d'une première titularisation. Et il en redemande.

Aldin, vous avez été convoqué par Luc Holtz pour remplacer Lars Gerson blessé. Avez-vous été surpris d'être titularisé contre la Biélorussie?

Oui quand même, mais j'avais fait quelques stages avec la sélection et dernièrement joué contre le Fortuna Cologne en match de préparation. J'ai été très content d'être appelé. Le coach m'a donné sa confiance pour jouer jeudi soir et j'espère lui avoir montré qu'il pouvait compter sur moi.

Luc Holtz vous a fait confiance dans une position qui n'est pas la vôtre habituellement?

J'ai évolué à un poste de milieu de terrain avec l'équipe nationale. C'est vrai qu'en club j'occupe davantage une place en charnière centrale, mais, pour moi, il n'y a pas de grande différence entre ces deux positions. Du moment que je joue, j'éprouve du plaisir partout sur le terrain.

Au coup d'envoi du match contre les Biélorusses, avez-vous ressenti beaucoup de pression?

Le début de rencontre a été un peu spécial, je dois avouer que j'étais un peu nerveux. Ensuite, j'ai simplement été content de jouer ce match international. C'est vraiment super de jouer avec une équipe comme celle-ci.

Vous avez bénéficié de circonstances favorables pour votre première sélection. Des joueurs reviennent dans le circuit, comment voyez-vous la situation?

La concurrence est rude mais j'ai envie d'avoir d'autres opportunités de montrer de quoi je suis capable.

A la suite de votre prestation de jeudi soir, pensez-vous avoir des chances de jouer dimanche contre la France?

J'ai l'impression d'avoir réalisé un bon match contre la Biélorussie et je pense que le coach et mes partenaires ont vu de quoi j'étais capable et me font confiance.

Après cette victoire contre la Biélorussie, êtes-vous déjà entièrement tourné vers le match de dimanche contre la France?

Nous n'avons pas eu le temps de fêter ce succès et nous nous sommes concentrés sur le prochain match de manière professionnelle. En compétition, c'est toujours le match suivant qui est important.