(tof). La dernière journée a sacré l'US Esch, vainqueur à Beggen (2-1) alors que Rodange s'offrait une «remontada» impressionnante contre Wiltz (4-3). L'US Hostert disputera le barrage après son succès à Bissen (2-1) et grâce à une meilleure différence de buts qu'Etzella qui s'est imposée à Sandweiler (3-1).

C'est avant tout honorifique, mais l'US Esch ne crachera pas dessus. Impérial pendant toute la saison, le club de la Métropole du Fer a mis la cerise sur le gâteau en décrochant les lauriers en Promotion d'Honneur.



Rodange, au prix d'une folle remontée (de 0-3 à 4-3), restera finalement à trois points du champion eschois.

Le vrai suspense, c'est à un étage plus bas qu'il se situait. Hostert s'est offert un petite frayeur à Bissen en étant rejoint juste avant la pause, mais l'incontournable Pomponi, déjà auteur du premier but, a donné les trois points aux Vert et Blanc qui ne devaient dès lors plus craindre qu'une avalanche de buts d'Etzella pour voir leur place de barragiste menacée.

Etzella en a passé trois à Sandweiler. Insuffisant pour prétendre retrouver l'élite dans quelques semaines.

Grevenmacher et Mondercange joueront bien les barrages, mais les deux clubs ont inversé leur classement. Les Mosellans, vainqueurs trois buts à un de Mertert-Wasserbillig, terminent finalement à la onzième place alors que Mondercange, battu 2-4 par le Swift, finit douzième.

Les résultats

Grevenmacher - Mertert-Wasserbillig 3-1

Rodange - Wiltz 4-3

Mondercange - Swift 2-4

Bissen - Hostert 1-2

Sandweiler - Etzella 1-3

Norden - Mamer 0-2

Beggen - US Esch 1-2

Le classement

1. US Esch 58



2. Rodange 55



3. Hostert 50



4. Etzella 50



5. Swift 42



6. Wiltz 42



7. Sandweiler 37



8. Mamer 36



9. Norden 34



10. Mertert-Wasserbillig 34



11. Grevenmacher 27



12. Mondercange 27



13. Bissen 18



14. Beggen 6