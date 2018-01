(ER/HB) - La saison de cyclo-cross au pays a pris fin ce dimanche avec les victoires du Belge Dieter Vanthourenhout et la Néerlandaise Thalita de Jong lors de l'épreuve internationale de Leudelange. Du côté des coureurs luxembourgeois, Vincent Dias dos Santos et Nathalie Lamborelle ont remporté la 2e édition de la Skoda Cross Cup.

Il y avait du suspense à différents étages lors de cette dernière course du calendrier luxembourgeois. Pour la victoire finale de la course élites et Espoirs, les Belges ont fait la course en tête et assuré le tempo en tête de course. C'est finalement Dieter Vanthourenhout qui a franchi la ligne en premier, le podium cent pourcents flamand était complété par Joeri Adams et Iander Loocks.

Du côté des Luxembourgeois, c'est Gusty Bausch qui a signé le meilleur résultat avec à la clé une encourageante 10e place, une semaine après sa 2e place aux Championnats nationaux. Quant à la victoire finale dans le challenge de la Skoda Cross Cup, elle est finalement revenue à Vincent Dias dos Santos. Le Tétangeois a fini devant son grand rival Félix Schreiber qui se consolera avec sa victoire chez les U23.



Chez les dames, sans surprise, la Néerlandaise Thalita de Jong a remporté l'épreuve. La championne du monde 2016 a devancé la Française Cyriane Miller et la Belge Alicia Frank. Du côté des Luxembourgeoises, Elise Maes a décroché une excellente 8e place alors que Nathalie Lamborelle s'est classée 10e.



Nathalie Lamborelle savoure sa victoire finale sur la Skoda Cross Cup 2017-2018.

Photo: Hugo Barthélemy

A la suite de ce résultat, la Schifflangeoise remporte le classement final de la Skoda Cross Cup cette saison, objectif atteint pour Lamborelle qui avait fait de ce challenge son grand objectif.



Dans la catégorie des juniors, battu la semaine dernière dans la course au maillot tricolore, Arthur Kluckers (VS Schengen) a pris sa revanche sur le champion Nicolas Kess (Kayl) qui a également dominé la Skoda Cross Cup. La troisième place est revenue au Belge Wout Vervoort.



Enfin chez les débutants, le Belge William Lecerf et Marie Schreiber ont confirmé leur victoire finale dans cette Skoda Cross Cup 2017-2018.



Ils ont dit

Arthur Klucker: «C'était un parcours dur avec beaucoup de boue, je voulais donc partir vite et faire le trou pour ensuite rouler à mon rythme. Le parcours me convenait très bien. C'est un terrain que j'adore, de plus la forme est là. Il ne reste plus que Hoogerheide et Valkenburg avant de faire une pause.»

Thalita de Jong: «C'est ma deuxième victoire depuis mon retour en janvier, ça fait donc du bien de pouvoir gagner sur un circuit dur comme celui ci. Maintenant j'espère que je serais sélectionné pour les Mondiaux.»

Elise Maes: «Le parcours était assez rapide, çela me convenait mieux qu'à Kayl. La forme est présente pour le moment. Je vais m'entraîner au soleil du côté des Canaries avant de lancer la saison sur route en février.»

Diether Vanthourenhout: «Au début, j'ai fait un petit écart mais je savais que la course serait longue et dure. J'ai attendu pour accélérer le rythme. Je devais placer mon attaque dans le dernier tour pour gagner, cela a bien fonctionné.»



Propos recueillis par Hugo Barthélemy