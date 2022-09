Le Mullerthal-Ultratrail se dote d'un nouveau parcours et met l'accent sur les aspects écologiques.

Mullerthal-Ultratrail ce week-end

Environnement et sport vont de pair dans le Mullerthal

André KLEIN Le Mullerthal-Ultratrail se dote d'un nouveau parcours et met l'accent sur les aspects écologiques.

Il n'y a guère d'endroit au Luxembourg où la nature est aussi belle que dans le Mullerthal. C'est aussi ce qu'a pensé un groupe de 20 sportifs autour du Dr Marc Kayser, qui a voulu repousser toujours plus loin ses limites et qui a parcouru la moitié du monde lors de ses aventures de trail dans les années 1990 et 2000.

Müllerthal, bornes to be alive Pour tout randonneur, la «vallée des moulins» et ses quelque 100 km de chemins balisés, sont un appel à l'évasion. Petite escapade au cœur de l'un des joyaux du Grand-Duché.

Le "Grand Raid de La Réunion" dans le département français d'outre-mer de la Réunion (160 km pour 10.000 mètres de dénivelé) à partir de 1998, le Marathon des Sables, une course par étapes de 200 km à travers le désert du Maroc à partir de 2000 et l'Ultratrail du Mont Blanc (171 km pour 10.000 mètres de dénivelé) à partir de 2005 sont restés dans les mémoires. Mais quel est le rapport avec le Müllerthal ? C'est très simple : le groupe s'est préparé à toutes ces manifestations sportives exceptionnelles sur les sentiers naturels escarpés, rocheux et magnifiques du Müllerthal, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Un coureur près de la fameuse Schießentümpel. Photo: Marie Kayser

Deux choses ont frappé les entraîneurs. D'abord la beauté indescriptible de la nature, mais aussi le fait que parmi les nombreuses langues entendues sur place, on parlait peu le luxembourgeois. C'est à ce moment-là qu'une idée est née. «Nous voulions faire découvrir le trail à un plus grand public luxembourgeois et c'est ainsi que nous avons organisé le premier ultratrail du Mullerthal en 2016», explique le médecin de 67 ans.

L'événement s'est avéré être un franc succès, bien qu'il ait fallu faire preuve de beaucoup de persuasion auprès des autorités environnementales en amont. Mais au final, le concept a satisfait tout le monde, avec par exemple un plafond de 700 participants au maximum pour les quatre catégories proposées : l'ultratrail, le longtrail, le trail et le shorty . Et il en sera de même ce vendredi et ce samedi, lorsque les randonneurs de l'extrême se mettront en route à travers le Mullerthal et passeront par de nombreux endroits mystiques et enchanteurs.

Respect de la nature et de la faune

Le parcours le plus long, l'ultratrail de 111 km et 3.400 mètres de dénivelé, aura un tout nouveau visage. En effet, pour la première fois, ce n'est pas Echternach, qui a beaucoup souffert de la crue centennale de 2021, qui sera le lieu de départ et d'arrivée, mais Heringer Millen. En effet, la commune de Waldbillig et l'équipe de Heringer Millen ont apporté leur soutien aux organisateurs de la manifestation.

Pour les quatre Mullerthal Trails, il s'agit avant tout d'une expérience au coeur de la nature. Photo : Marie Kayser

Par respect pour la nature et la faune, seules 120 personnes au maximum peuvent participer à la discipline reine, les coureurs «normaux» partant aujourd'hui à 22 heures et l'élite deux bonnes heures plus tard, à minuit cinq. Le nouveau parcours passera par Beaufort, Bigelbach, Larochette jusqu'à Heringer Millen et de là, une boucle passera par Berdorf, Wanterbaach, le Trooskneppchen d'Echternach et le moulin de Consdorf pour revenir au nouveau lieu de départ et d'arrivée.

Plongée dans les vallées remarquables du Mullerthal Il y a un mois, l'UNESCO a inscrit le Mullerthal comme l'un des 177 géoparcs mondiaux. Plongée dans cette forêt exceptionnelle avec différents experts et spécialistes, pour comprendre l'histoire et le potentiel de l'une des vallées les plus remarquables de la planète.

Chaque participant aura également son propre gobelet afin d'éviter le gaspillage de récipients jetables aux postes de ravitaillement, tandis que les lampes frontales des coureurs ne devront pas dépasser 800 lumens . Dès que le dernier ultratrailer aura terminé le parcours, une équipe de nettoyage dédiée enlèvera immédiatement tous les panneaux et rubans de signalisation. L'utilisation d'un spray biodégradable pour tracer des flèches sur les rochers sera réduite au minimum.

Il faut sans cesse franchir des formations rocheuses étroites. Photo: Marie Kayser

La zone autour de la formation rocheuse des Noumerlëeen aurait bien été incluse dans le parcours, mais les organisateurs y ont renoncé après avoir consulté les gardes forestiers et les autorités environnementales, car l'affluence touristique y est très élevée.

Les Luxembourgeois aiment le trail

Le long trail de 75 km et 1 900 mètres de dénivelé reste dans sa forme originale, est également limité à 120 sportifs et s'oriente sur les itinéraires de trail R2 et R3 officiels du Müllerthal. Avec 350 participants, le trail conçu sur 35 km et 1.100 mètres de dénivelé (R2 uniquement) est surtout le parcours préféré des Luxembourgeois, tandis que pour le longtrail et l'ultratrail, de nombreux coureurs viennent des régions frontalières ou de plus loin. Pour les néophytes, il y a encore le Shorty de 21 km, qui part du Trooskneppchen à Echternach et se termine comme tous les autres à Heringer Millen.

Les lampes frontales ne doivent pas dépasser 800 Lumen. Photo: Marie Kayser

«De mon point de vue, ce trail est le plus beau de tous les itinéraires», se réjouit Kayser en constatant le grand intérêt des Luxembourgeois pour le parcours moyen. «Tous les trails ne font pas seulement de la publicité pour notre sport, mais aussi pour le tourisme dans le pays», ajoute Kayser en invitant chacun à découvrir la petite Suisse luxembourgeoise en dehors des frontières du Grand-Duché.

Ceux qui ont maintenant envie de participeraux Mullerthal-Trails 2023 doivent penser à s'inscrire à temps, car les places, limitées, sont souvent vite prises. Mais ceux qui le souhaitent peuvent aussi explorer par leurs propres moyens - de préférence avec une carte de randonnée - par monts et par vaux les sentiers sinueux de cette région si particulière.

