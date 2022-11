La fédération luxembourgeoise de football (FLF) a mis en vente mardi les billets pour les matchs que les "Lions rouges" disputeront à domicile dans le cadre du tour de qualification pour le championnat d'Europe 2024.

Entre 100 et 600 euros pour voir Luxembourg-Portugal

La fédération luxembourgeoise de football (FLF) a mis en vente mardi les billets pour les matchs que les "Lions rouges" disputeront à domicile dans le cadre du tour de qualification pour le championnat d'Europe 2024.

Pour assister à Luxembourg - Portugal, le 26 mars prochain, les supporters devront dépenser au moins 100 euros. La FLF ne vend pas de billets individuels pour chaque match. Les billets sont vendus par paquet de cinq. C'est-à-dire qu'il faudra assister aux cinq matches de qualification que l'équipe nationale de football du Luxembourg disputera au Stade de Luxembourg.

Encore le Portugal sur le chemin du Luxembourg Le sort a réservé un tirage au sort mi-figue, mi-raisin pour les Lions Rouges qui retrouveront le Portugal et la Bosnie-Herzégovine pour les qualifications de l’Euro 2024 en Allemagne.

Il existe différentes catégories de billets et donc différents prix. Dans la catégorie 1, c'est-à-dire derrière le but, le laissez-passer (pour regarder les cinq matchs) coûte 100 euros. Il est à moitié prix (50 euros) pour les jeunes (nés à partir de 2007) âgés de 15 ans et moins.

Dans la catégorie 2, correspondant aux sièges latéraux, le forfait coûte 200 euros, le prix étant divisé par deux (100 euros) pour les jeunes adolescents.

La FLF propose également le forfait «Roude Léiw Club», en tribune principale incluant nourriture et boisson, pour 600 euros.

Les forfaits comprennent ensuite des billets pour les matches à domicile des «Lions rouges» contre le Portugal (26 mars 2023 à 20h45), le Liechtenstein (17 juin à 15h00), l'Islande (8 septembre à 20h45), la Slovaquie (16 octobre à 20h45) et la Bosnie-Herzégovine (16 novembre à 20h45). Les billets sont mis en vente depuis ce mardi sur le site web de la FLF à l'adresse www.flf.lu.

