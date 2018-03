L'international luxembourgeois (25 sélections) et milieu de terrain du FC Bourg-en-Bresse (Ligue 2 française), Christopher Martins (21 ans) souffre d'une entorse de la cheville gauche et sera indisponible pour une période de deux à trois semaines. Pendant ce temps-là, son club l'a emporté... 5-4 contre l'AC Ajaccio lors de la 28e journée de L2.

Entorse de la cheville gauche pour Christopher Martins, Bourg-en-Bresse gagne... 5-4

Jean-François Colin Ce sera juste pour les rendez-vous internationaux contre Malte (le 22 mars) et l'Autriche (27 mars)

L'international luxembourgeois (25 sélections) et milieu de terrain du FC Bourg-en-Bresse (Ligue 2 française), Christopher Martins (21 ans) souffre d'une entorse de la cheville gauche et sera indisponible pour une période de deux à trois semaines. Pendant ce temps-là, son club l'a emporté... 5-4 contre l'AC Ajaccio lors de la 28e journée de L2.

Selon le Docteur Ampino, attaché au club de Bourg-en-Bresse, il s'agit d'une entorse sans complication, ainsi que l'a révélé l'IRM passée vendredi matin.

La situation sera réévaluée de jour en jour en fonction du ressenti du joueur, mais on peut d'ores et déjà tabler sur une indisponibilité de deux à trois semaines, ce qui met en péril la participation de «Kiki» aux deux rencontres de printemps de la sélection, le 22 mars à Malte et le 27 au Josy Barthel face à l'Autriche.



Martins n'a bien sûr pas joué ce vendredi soir à l'occasion de la 28e journée de Ligue 2. Bourg-en-Bresse (18e et barragiste, 24 points) accueillait au stade Marcel Verchère les Corses de l'AC Ajaccio (3e, 48 points). Au terme d'un match hyper spectaculaire, les Bressans l'ont emporté sur le score improbable de 5-4. Une victoire aussi extravagante qu'importante, puisque, jumelée aux défaites de Quévilly-Rouen (1-2 contre Niort) et Nancy (1-0 à Châteauroux), elle permet au club de l'Ain de distancer Quévilly-Rouen (19e) à cinq longueurs, mais surtout de laisser le siège de barragiste à Nancy (18e, 25 pts), désormais à deux points de Bourg-en-Bresse.



Légèrement blessé, le Luxembourgeois avait déjà fait l'impasse le 9 février dernier sur le match de la 25e journée de Ligue 2 à Châteauroux avec son club du FC Bourg-en-Bresse (défaite 3-1).