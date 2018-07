Dudelange peut s'en mordre les doigts. Mené 1-2 à Vidi, le champion du Luxembourg a bénéficié de trois énormes occasions en fin de match pour arracher sa qualification. En vain.

Sport 3 min.

Enormes regrets pour Dudelange en Ligue des champions

Christophe NADIN Dudelange peut s'en mordre les doigts. Mené 1-2 à Vidi, le champion du Luxembourg a bénéficié de trois énormes occasions en fin de match pour arracher sa qualification. En vain.

Fidèle à son onze de base de mardi dernier et à son animation tactique, Dino Toppmöller n'a rien changé à ses plans pour aborder ce match retour de Ligue des champions.

Videoton récupérait, lui, son capitaine Juhasz. L'ancien Anderlechtois était tout près d'ouvrir le score dès la deuxième minute, mais sa tête était repoussée par Schnell replié sur sa ligne.

L'avertissement était sans frais. Dudelange entrait peu à peu dans la partie et se procurait une première occasion intéressante sur un coup franc excentré que Kruska brossait. Schnell effleurait le ballon de la tête.

Lazovic refroidissait le champion du Luxembourg à la 18e minute. Sur une action amorcée de la gauche, Nego récupérait le ballon que ni Prempeh, ni Mélisse ne parvenaient à écarter. Le Français enroulait une frappe du gauche que Schnell repoussait de la tête mais Lazovic se jetait pour ouvrir la marque.

La donne changeait à peine pour Dudelange obligé de marquer pour poursuivre l'aventure. Les joueurs de Dino Toppmöller allaient prendre les vingt dernières minutes du premier acte à leur compte avec un coup franc trop enlevé de Jordanov (35e) puis un très bon centre de Stolz repris du gauche par Couturier à côté (38e).

La bonne circulation de ballon des Dudelangeois laissait entrevoir des possibilités, mais ça manquait de présence dans les 16m adverses.

C'est un petit coup de pouce hongrois qui allait remettre Dudelange dans le jeu. Couturier progressait dans l'axe, Vinicius manquait son intervention et rendait le ballon au milieu de terrain français dont la frappe faisait mouche (1-1).

La joie était de courte durée pour les visiteurs qui avaient du mal à geler le ballon. Nego, isolé au second poteau, frappait un ballon sur la transversale. La sphère semblait avoir franchi la ligne de but. Scepovic ne laissait rien au hasard et poussait le ballon dans le but (2-1, 58e).

Le match se débridait dans sa dernière demi-heure avec des espaces de part et d'autre. Turpel s'arrachait sur une tête mais le ballon était trop enlevé.



La fin de match était folle avec trois énormes occasions pour Dudelange. La frappe de Jordanov était repoussée par le gardien, Ibrahimovic manquait de lucidité sur le corner sur un ballon à trois mètres de la ligne puis Perez envoyait un boulet de canon sur la transversale.



Le champion du Luxembourg devra se contenter d'un repêchage en Ligue Europa où il rencontrera les Kosovars du FK Drita.



Vidi - Dudelange 2-1



Stade Pancho de Felcsut, arbitrage de M. Robertson assisté par MM. Connor et Stevenson. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Lazovic (18e), 1-1 Couturier (54e), 2-1 M. Scepovic (58e).

Corners: 7 (2+5) pour Vidi; 3 (2+1) pour Dudelange.

Cartons jaunes: Patkai (21e, accroche Couturier), Fiola (27e, accroche Mélisse), Huszti (44e, accroche Sinani) et J. Varga (88e, tacle sur Ibrahimovic) à Vidi; Schnell (36e, tacle Scepovic) et Sinani (42e, tacle Vinicius) à Dudelange.

Carton rouge: Mélisse (90+3, deux pieds en avant dans le ventre de Patkai).



VIDI: Kovacsik; Nego, Paulo Vinicius, Fiola, Stopira; Huszti (63e Nikolov), Juhasz (cap.), Patkai; Lazovic (84e J. Varga), Hadzic, M. Scepovic (89e Kovacs).

Joueurs non-alignés: Tujvel, S. Scepovic, Tamas et Sos.

Entraîneur: Marko Nikolic.

DUDELANGE: Joubert (cap.); Jordanov, Schnell, Prempeh, Mélisse; Sinani (76e Yéyé), Cruz, Kruska (83e Perez), Couturier; Turpel, Stolz (70e Ibrahimovic).

Joueurs non-alignés: Frising, De Sousa, Pokar et Agovic.



Entraîneur: Dino Toppmöller