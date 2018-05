Christopher Martins et son club de Bourg-en-Bresse ont manqué leur opération maintien. Maurice Deville et Mannheim ont eux manqué la dernière marche dans la course à la troisième ligue. Cruels destins.

Enormes déceptions pour Martins et Deville

Christophe NADIN Lars Gerson a disputé tout le match avec Norrköping.

Battu lors du match aller du barrage contre Grenoble (1-2), les Bressans ne sont pas parvenus à faire sauter le verrou de leur adversaire de National ce dimanche au retour. C'est la catastrophe pour Christopher Martins, titulaire dans la charnière centrale de la défense de Bourg-en-Bresse. Son avenir dans le club s'inscrit donc en pointillés.



Mannheim a manqué plus nettement le coche. Le club de Maurice Deville s'est incliné 1-2 contre le KFC Uerdingen dans le match retour du barrage. Le Waldhof avait déjà perdu la manche aller un but à rien. L'attaquant luxembourgeois est resté sur le banc.

Gerson Rodrigues a disputé toute la partie avec son club du Sheriff Tiraspol tenu en échec au CSF Speranta Nisporeni (0-0) lors de la neuvième journée de championnat moldave. Le Sheriff reste en tête avec trois points d'avance sur Milsami Orhei.

Samedi, Lars Gerson s'est accroché à sa place de titulaire dans la défense à trois de l'IFK Norrköping. Son équipe a pris un point à l'AIK Stockholm au terme d'une rencontre spectaculaire au cours de laquelle les deux équipes ont mené. D'abord la formation locale (2-0) avant que les visiteurs n'inversent en un quart d'heure (2-3). Lindkvist sauvant un point pour le club de la capitale. C'est la seconde titularisation de rang pour l'international luxembourgeois averti à la 49e minute et auteur de la passe décisive sur le premier but de son équipe. Norrköping compte un point de moins que son adversaire du jour et pointe à la troisième place.

Dirk Carlson n'a pas joué le dernier match de la saison de la deuxième équipe de Grasshopper au SC Buochs (3-3). Les sauterelles terminent à la sixième place. Le latéral avait déjà rejoint l'équipe nationale.