Le Belge Tom Devriendt (Wanty) a remporté ce lundi la deuxième étape du Tour d'Autriche courue sur 176,9 km entre Zwettl et Wiener Neustadt. Tom Wirtgen (Wallonie Bruxelles) s'est classé dixième et reste bien placé au classement général.

Encore un Top 10 pour Tom Wirtgen

(tof/afp). Tom Devriendt, natif de Furnes, âgé de 27 ans, l'a emporté au sprint devant les Allemands Jannik Steimle (Vorarlberg Santic) et Jonas Koch (CCC). Tom Wirtgen a pris le dixième rang dans le même temps que le vainqueur du jour.

Déjà lauréat du prologue samedi, Steimle reprend la tête du classement général, devant Devriendt. Tom Wirtgen perd trois places et se retrouve huitième à dix secondes. La troisième étape mardi sera consacrée à la montagne avec 3.752 m de dénivelé positif sur 176,2 km entre Kirchschlag et Frohnleiten.

Classement de la deuxième étape: 1. Tom Devriendt (BEL) Wanty 4h18'35'', 2. Jannik Steimle (ALL) Vorarlberg Santic m.t., 3. Jonas Koch (ALL) CCC, 4. Emils Liepins (LET) Wallonie, 5. August Jensen (NOR) Israel Cycling Academy, 10. Tom Wirtgen

Classement général: 1. Jannik Steimle 7h37'19'', 2. Tom Devriendt à 1'', 3. Emils Liepins 4'' , 4. Matthias Krizek (AUT) Felbermayr Wels 5'', 5. Pieter Vanspeybrouck (BEL) Wanty, 8. Tom Wirtgen 10''