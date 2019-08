La 4e journée de BGL Ligue commence samedi pour se clôturer lundi (20h) en apothéose avec le choc Progrès Niederkorn - F91 Dudelange. Comment les gars de la Forge du Sud auront-ils digéré leur lointain déplacement européen?

Encore un sommet pour le F91 Dudelange

Etalée sur trois jours, la 4e journée de BGL Ligue propose à nouveau un rendez-vous au sommet pour les stakhanovistes dudelangeois.

Après leurs défaites contre la Jeunesse (1-3, 3e journée) et sur le fil à Erevan, et avant de jouer leur match le plus important de la saison, les ouailles d'Emilio Ferrera seront face à un nouvel écueil lundi (20h) au stade Jos Haupert. Co-leader de la compétition en compagnie de son voisin differdangeois, le Progrès s'érige lentement en principal concurrent du F91 pour le titre en fin de saison. Une consécration que les Jaune et Noir attendent depuis... 39 ans.

Match au sommet lundi (20h) contre Dudelange pour Mayron de Almeida (à g., en jaune et noir) et le Progrès. Le Racing de Dwayn Holter (à dr., en bleu ciel)) se déplace à Hostert. Photo: Ben Majerus

Côté Dudelange, Dominik Stolz, blessé à une cuisse jeudi à Erevan, s'ajoute à une liste des absents déjà riche de Bettaieb et Luisi (blessés), ainsi que de Garos et Skenderovic (suspendus). De quoi obliger le mentor belge à une nouvelle fois chambouler son onze de départ.

Les grands débuts de Régis Brouard

Le match d'ouverture de la 4e journée propose dès samedi (18h30) le derby Union Titus Pétange - FC Rodange. Les deux clubs voisins suivent des trajectoires diamétralement opposées depuis le départ de la compétition: l'UTP n'a pas encore abandonné le moindre point (mais n'a joué que deux matches), alors que le FCR91, où le coach Vitor Pereira a rendu son tablier, attend toujours de débloquer son compteur. Le binôme Domenico Micarelli - Stefano Marinelli dirigera l'équipe.

Kalonji, Kettenmeyer et Schneider sont blessés dans les rangs pétangeois, tout comme Luca Alverdi et Monteiro à Rodange, alors que Dino Ramdedovic est suspendu. Le coach pétangeois, Carlos Fangueiro s'attend à un adversaire particulièrement motivé. «Un derby est en soi plus difficile qu'un match normal. Les changements à Rodange n'arrivent pas au bon moment pour nous, car un nouvel entraîneur motive toujours l'équipe.»

Régis Brouard sur le banc du Racing L'entraîneur français de 52 ans a été sensible aux arguments de Karine Reuter la présidente du Racing. L'ancien technicien du Red Star devrait s'engager pour deux saisons.

Dimanche, le public du Gréngewald assistera aux grands débuts du Français Régis Brouard (52 ans) sur le banc du Racing. Face à un US Hostert qui traîne sa peine en queue de classement (0 point), le Racing entend faire fructifier son premier point pris la semaine dernière contre le Progrès. Brouard devra néanmoins composer sans Adachi, Ataide, Birk et Jérôme Simon, tous sur le flanc.

Forte de son retentissant succès à Dudelange, la Jeunesse accueille Rosport, qui a connu un premier coup d'arrêt face à Pétange. Au Victoria, le milieu Enis Saiti est blessé. Nicolas Husyman ne pourra compter ni sur son gardien Sommer, ni sur le défenseur Lapierre.

Le Fola et Differdange 03 en déplacement

Le cornac français se méfie du club de la Sûre: «Tout comme nous, Rosport compte déjà deux succès à son actif. Ce débat opposera donc deux formations voisines au classement. Nous endossons néanmoins le costume de favoris. Rosport reste un adversaire difficile à affronter et nous devrons nous montrer efficaces.»

Les deux grosses écuries que sont le Fola et Differdange se produisent hors de leurs bases: le club doyen, privé de Bensi, Dikaba, Semedo, et, peut-être, Caron, mais avec son buteur Moussa Seydi, rend visite au promu Mühlenbach, qui a repris des couleurs lors de la 3e journée à Rodange (victoire 1-3), tandis que le FCD03, où Jänisch est blessé, se déplace chez un UNA Strassen qui souffle le chaud et le froid.

Le Sénégalais Moussa Seydi (maillot blanc) fera-t-il à nouveau trembler les filets dimanche à Mühlenbach? Photo: Stéphane Guillaume

Enfin, c'est au terrain an den Burwiesen de Mertzig qu'Etzella accueille Mondorf dimanche à 18 heures. Chez les Vert et Noir, da Rocha, Gonzalez, Khaled, May et Scanzano sont absents sur blessure.

Le programme de la 4e journée

Samedi à 18h30

Union Titus Pétange - FC Rodange

Dimanche à 16 heures

US Hostert - Racing FCUL

Jeunesse Esch - Victoria Rosport

Mühlenbach - Fola Esch

Dimanche à 18 heures

Etzella Ettelbruck - US Mondorf à Mertzig

UNA Strassen - FC Differdange 03

Lundi à 20 heures

Progrès Niederkorn - F91 Dudelange