Tirage au sort pour l'Euro 2024

Encore le Portugal sur le chemin du Luxembourg

Christophe NADIN Le sort a réservé un tirage au sort mi-figue, mi-raisin pour les Lions Rouges qui retrouveront le Portugal et la Bosnie-Herzégovine pour les qualifications de l’Euro 2024 en Allemagne.

La Festhall de Francfort a accueilli ce dimanche midi le tirage au sort du 17e Euro qui se disputera du 14 juin au 14 juillet 2024 dans dix villes allemandes. Cinquante-trois pays étaient répartis dans six chapeaux. L’Allemagne est automatiquement qualifiée pour la compétition alors que la Russie est exclue en raison du conflit avec l’Ukraine.



Le Luxembourg, qui figurait dans le quatrième des six chapeaux, a été tiré en dernier lieu par l’ancien milieu de terrain élégant du Milan AC et de la Squadra Azzurra Demetrio Albertini. Première certitude connue quelques secondes auparavant: la sélection de Luc Holtz disputera dix matches de qualification puisqu’elle figure dans l’un des trois groupes de six nations, en l’occurrence le J.

Avec ou sans Cristiano Ronaldo?

La délégation de la FLF s’est ensuite aperçue que le Portugal figurait une fois de plus au menu d’une campagne. C’est la troisième fois consécutive que ça arrive. La Seleção est devenue au fil des années l’adversaire le plus fidèle du Luxembourg avec 19 confrontations en 60 ans. Parfois séduisante comme lors du dernier match au Luxembourg, l’équipe de la FLF ne l’a emporté qu’à une seule reprise. C’était en 1961.

Deux inconnues majeures parmi tant d’autres entourent la Seleção qui s’apprête à disputer la Coupe du monde. Fernando Santos sera-t-il toujours le sélectionneur et Cristiano Ronaldo, icône absolue, poursuivra-t-il sa carrière avec le Portugal? Le Mondial au Qatar nous éclairera sans doute davantage.

Aucun autre adversaire ne semble hors de portée du Luxembourg même si la Bosnie-Herzégovine a souvent évolué un cran au-dessus tout de même. C’est moins le cas depuis que Miralem Pjanic ne rayonne plus comme à sa plus belle époque et qu’Edin Dzeko se fait un peu plus vieillissant même s’il reste d’une précision chirurgicale devant le but adverse. Le Luxembourg en a fait les frais lors du dernier rendez-vous amical entre les deux nations en mars 2022.

Enfin battre le Liechtenstein

L’Islande et la Slovaquie sont deux pays moins connus des Lions Rouges. Les Vikings, étincelants encore il y a quelques années, sont peu à peu rentrés dans le rang. Il faut remonter 30 ans en arrière pour trouver la trace d’une rencontre qualificative entre les deux pays. Le Luxembourg n’a jamais battu les Nordiques en sept matches mais leurs duels ont souvent donné lieu à des rencontres équilibrées.

La Slovaquie a déjà perdu une fois contre le Luxembourg. C’était en 2011 et Daniel Da Mota avait inscrit deux buts. Les quatre autres matches ont tourné à l’avantage des Slovaques mais leur forme vacillante en fait un rival à portée des Luxembourgeois.

Enfin, le Liechtenstein est le dernier pays sorti de ce tirage au sort. L’occasion est belle pour le Luxembourg d’enfin gagner contre la Principauté, ce qu’il n’est pas parvenu à faire en quatre matches.

Cette campagne de qualification débutera le 23 mars et s’achèvera le 21 novembre. Elle est importante à plus d’un titre pour le Luxembourg. Dans l’hypothèse où l’équipe de Luc Holtz ne se qualifie pas directement pour la phase finale en Allemagne, il lui restera la voie des barrages de la Ligue des Nations pour y parvenir.

Les Lions Rouges avaient fini à la deuxième place de leur groupe en Ligue C. C’est-à-dire qu’ils ne sont pas directement éligibles pour disputer les barrages qui verront s’expliquer les quatre vainqueurs de groupe. Mais si l’un d’eux (Turquie, Grèce, Kazakhstan, Géorgie) se qualifie directement pour la phase finale allemande, le Luxembourg, en qualité de meilleur deuxième, saute dans la brèche pour disputer les barrages.

En attendant les trois coups de la campagne de qualification, il reste deux matches amicaux à la sélection luxembourgeoise cette année. Elle donnera respectivement l’hospitalité à la Hongrie le 17 jeudi 17 novembre (20h) puis à la Bulgarie le dimanche 20 novembre (15h) au Stade de Luxembourg.

