En tenue de gala, Genk séduit et refroidit le Fola

Christophe NADIN Genk a rapidement enlevé tout suspense à ce deuxième tour qualificatif d'Europa League en envoyant le Fola au tapis en quelques minutes. Joueurs, les Eschois n'ont jamais baissé les bras. Mais il n'y avait rien à faire face à cette machine limbourgeoise.

Envoyé spécial à Genk



Le match. Quitte à passer par la fenêtre, autant le faire en jouant le jeu. Le Fola aurait pu amener ses planches pour construire une palissade devant Hym, il a préféré utiliser les outils à sa disposition. Du coeur, de l'envie, de la fierté!

Chrappan y ajoutait de la rudesse d'entrée de jeu, ce qui allait compliquer la tâche du club eschois. Dans la touffeur de la Campine, le grand défenseur slovaque se lançait sur Pozuelo avec un supplément d'âme un rien trop visible. L'aubaine pour Malinosvskyi. Un coup franc à 25m décentré sur la droite et le pied gauche de la merveille ukrainienne faisait le reste (1-0, 3e).

Zhegrova, l'une des autres pépites du club limbourgeois s'essayait au slalom géant ponctué d'une frappe non cadrée. Le Fola avait chaud mais se donnait de l'air sans complexe. Une frappe de Muharemovic au second poteau offrait une première occasion aux visiteurs avant qu'une tête de Hadji, servi par Klapp, ne surmonte la cage de Jackers.

Le rappel était cinglant. En dix minutes, Genk allait mettre le couvercle sur la marmite. Pozuelo, Trossard et Dewaest faisaient preuve d'une insolente réussite tous les trois dans des styles différents. Une passe en retrait, une percée dans le dos de la défense et une tête sur un corner. Genk avait toutes les cordes à son arc pour faire mal à sa cible.

L'étreinte relâchée



Le Fola, lui, réclamait un penalty sur un main de Mahele qui traînait mais l'arbitre suédois ne bronchait pas.



L'étreinte était ensuite relâchée avant qu'une autre partie ne débute après la pause. Genk n'aimantait plus son adversaire pour lui planter un couteau dans le dos. Les Bleus campaient dans la partie de terrain eschoise. A tour de rôle, les joueurs offensifs faisaient briller Hym dans toutes les positions.

Les jambes plus lourdes, les Eschois sortaient moins. Il fallait une percée de Trossard à droite assortie d'un centre touché de la main par Chrappan pour offrir le cinquième but au n°14 sur penalty.



Le score était figé dans le marbre de la Luminus Arena. Il reste 90 minutes au Fola pour sortir la tête haute de sa campagne.



Le fait du match. Parmi les outils à la disposition du coach Klasen, cette double pince destinée à couper les trajectoires des Genkois. Sacras-Kirch sur la gauche, Klein-Mersch sur la droite. Il y avait de l'idée, mais surtout du répondant en face.



L'homme du match. Leandro Trossard. Le diable se cache dans les détails. Lui ne l'est pas encore et ça prouve la somme de talents dans l'équipe de Martinez. Le milieu de terrain de Genk est d'une élégance terrible et lorsqu'il ajoute de l'efficacité à ses mouvements, ça devient une oeuvre d'art.

Gérard Mersch tente de protéger son ballon devant Leandro Trossard. Photo Ben Majerus

Genk - Fola 5-0



Luminus Arena de Genk, pelouse en excellent état, arbitrage de M. Strömbergsson (SUE) assisté par MM. Gustavsson et Sjöblom, 10.300 spectateurs. Mi-temps: 4-0



Evolution du score: 1-0 Malinosvskyi (3e), 2-0 Pozuelo (19e), 3-0 Trossard (25e), 4-0 Dewaest (28e), 5-0 Trossard (73e s.p.).



Corners: 4 (3+1) pour Genk; 3 (3+0) pour le Fola.



Cartons jaunes: Chrappan (2e, tacle trop appuyé sur Pozuelo), Muharemovic (56e, faute sur Samatta suivie d'une contestation) et Hadji (81e, tacle trop tardif sur Maehle) au Fola.



GENK: Jackers; Maehle, Dewaest, Lucumi, Nastic; Malinosvskyi (46e Seck), Berge, Pozuelo (cap.) (63e Gano); Zhegrova, Samatta (75e Piotrowski), Trossard.

Joueurs non-alignés: Vukovic, Uronen, Aidoo et Ndongala.

Entraîneur: Philippe Clement.

FOLA: Hym; Mersch, Klein (cap.), Chrappan, Kirch; Dikaba; Klapp (80e Seydi), Muharemovic, Corral (66e Bensi), Sacras; Hadji (84e Sinani).

Joueurs non-alignés: Cabral, Koçur, Freire et Pierrard.

Entraîneur: Thomas Klasen.

Un tacle trop appuyé puis une sortie de défense mal sentie. Peter Chrappan a connu un début de match frustrant. Photo: Ben Majerus