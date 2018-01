(ER/JG) - Pour sa quatrième saison chez les professionnels, Alex Kirsch se veut ambitieux et il pourra compter sur le soutien de ses équipiers. «Je ne ressens pas cela comme une pression mais comme une source de motivation», dit-il.

Après un premier stage en décembre, la formation WB-Veranclassic a de nouveau passé dix jours sur la côte est de la Costa Blanca (7-17 janvier) et plus précisément à Calpe, lieu de villégiature préféré des coureurs cyclistes en ce début d'année 2018. Pour sa deuxième année d'existence à l'échelon continental, la formation belge veut poursuivre sa progression.



«Les signes de ce début de saison sont positifs. Nos gars ont pris de la bouteille et pris conscience de leurs possibilités. Notre groupe est très homogène. J’espère que cela se traduira par un bon comportement dans des épreuves importantes et pour lesquelles on cherche des invitations», avance Christophe Brandt, manager de la formation belge dont la présentation officielle s'est déroulée ce vendredi à Courtrai en marge du salon VeloFollies.

Après une première année encourageante sous le maillot jaune et bleu de WB, Alex Kirsch se retrouve lui aussi dans la même situation que son employeur. Il veut confirmer les bonnes dispositions entrevues en 2017. «Je me sens bien. J'ai très bien travaillé, les tests que nous avons effectués montrent que je suis plus fort. Cela renforce ma motivation pour la suite de la saison», commente le coureur de 25 ans.



Une saison qu'il lancera le 28 janvier lors du GP La Marseillaise avant d'enchaîner avec l'Etoile de Bessèges (31 janvier-4 février), le Tour de Provence (8-11 février) et le Haut-Var (17-18 février). Mais pour l'ancien Leopard, le premier gros test de cette saison 2018 est prévu pour la fin du mois de février avec Het Nieuwsblad (24 février) et le GP Samyn (27 février), «ce sont les courses que j'aime», dit-il. Il y a un an, il s'était d'ailleurs classé deuxième de la course d'ouverture en Wallonie derrière le Belge Guillaume van Keirsbulck.

«Une vraie plus-value à l’équipe»

«Les attentes ont augmenté par rapport au passé. Je veux poursuivre mon développement, je sais que je peux encore progresser et je n'ai pas atteint mon plafond, j'ai encore une bonne marge de progression, je veux poursuivre dans cette voie. Je suis confiant pour les mois à venir», précise encore Kirsch qui peut compter sur le soutien inconditionnel de ses équipiers. «Je ne ressens pas cela comme une pression mais comme une source de motivation.»

Brandt se montre d'ailleurs très élogieux quand il évoque son coureur luxembourgeois: «Alex Kirsch, comme Dehaes ou Jules, apporte une vraie plus-value à l’équipe et aux jeunes». De quoi renforcer l'envie du citoyen de Weimerskirch de se mettre en évidence au cours des prochaines semaines: «J'aimerais décrocher un premier succès chez les pros ou signer un bon classement sur une grande classique»



L'équipe WB Aqua Protect-Veranclassic s'apprête à disputer sa deuxième saison sur le circuit Continental Pro.

Photo: Serge Waldbillig

Le cadre de WB-AquaProtect-Veranclassic

19 coureurs: Alex Kirsch (Lux), Justin Jules (Fra), Lukas Sprengler (Sui), Ludwig De Winter, Kenny Dehaes, Sébastien Delfosse, Thomas Deruette, Jimmy Duquennoy, Grégory Habeaux, Kevyns Ista, Eliot Lietaer, Christophe Masson, Julien Mortier, Dimitri Peyskens, Ludovic Robeet, Franklin Six, Julien Stassen, Maxime Vantomme, Antoine Warnier (BEL).