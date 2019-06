Si les Malgaches ont gardé leur ligne de conduite adoptée lors des éliminatoires de la CAN, ils ont rappelé aux Luxembourgeois que la demi-mesure ne sera pas suffisante face à la Lituanie et à l’Ukraine.

«En Lituanie et en Ukraine, la demi-mesure ne sera pas suffisante»

Dernier match de préparation avant leurs échéances continentales pour le Luxembourg et Madagascar (3-3)

Par Thomas Fullenwarth



La clé du match: l’animation défensive de Madagascar

Avec un bloc en place, les Malgaches ont maintenu l'animation défensive mise en place face au Sénégal et qui sera probablement reconduite lors de la Coupe d'Afrique des nations. Dimanche, ils ont mis beaucoup d’impact physique et défendaient en avançant. L'idée était d’appliquer rapidement une pression sur le joueur luxembourgeois qui recevait le ballon.

Cela forçait notamment les milieux de Luc Holtz, qui faisaient rarement en sorte d’avoir les épaules face au jeu lors de leur premier contrôle, à jouer en arrière. Dans d’autres cas, lorsque le réceptionneur luxembourgeois choisissait de contrôler le ballon pour se retourner, deux à trois Malgaches arrivaient à pleine vitesse pour exercer le pressing. Cette animation défensive, relativement risquée, a permis aux Verts de souvent récupérer le ballon.

L’illustration de cette animation réussie fut l’action amenant le penalty victorieux d'Andriatsima (1-2, 37e).

Sur une relance défensive, Sinani recevait le ballon dos au jeu. Sans avoir pris d’information, sa passe latérale était interceptée par un milieu malgache. Celui-ci lançait en deux touches de balle son avant-centre qui obtenait et transformait son penalty.

Les joueurs de Nicolas Dupuis ont donc prolongé la prise de risque en se projetant rapidement (plus que le replacement défensif luxembourgeois) vers l’avant et souvent à cinq joueurs. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas réussi à tuer le match sur leurs nombreux contres.

L’animation défensive malgache a donc été leur clé du match mais elle aurait dû être celle des Luxembourgeois. On dit toujours à un défenseur de ne sortir de sa ligne que s’il est sûr d’avoir le ballon. Dans le cas des Verts, cela n’a pas toujours été le cas. Comme sur le but de Vincent Thill (1-0, 2e), on a pu observer que le moindre joueur éliminé par un dribble ou une passe créait un décalage qui déstabilisait le bloc malgache. Ces derniers ne réussissaient pratiquement jamais à le compenser jusqu’à ce que l’action des locaux se termine.



Pour créer ces décalages, il était donc impératif, chez les offensifs, de mettre beaucoup de mouvement dans les appels, de changer de zone et ainsi mettre en retard les défenseurs adverses dans leurs déplacements défensifs et donc de créer ces fameux décalages. Malheureusement, hormis Vincent Thill, aucun des joueurs offensifs n'a apporté assez de mouvement, ils sont restés dans leur zone de jeu.

C’est notamment sur ce point que l’absence des «professionnels» (O. Thill, Gerson R) s’est fait sentir puisque cette diversité dans le comportement de jeu est un élément distinctif entre les pros et les amateurs.

A côté de cela, les Luxembourgeois ont semblé avoir moins de jus que leurs adversaires, ils ont été malmenés dans le combat physique. Rapidement fatigués, les fautes techniques ont facilité les récupérations de balle des Malgaches. Malgré tout, les Roud Leiwen ont eu le mérite d’aller chercher le match nul.

A l'origine de ces deux buts, il y a un coup de pied arrêté rapidement joué et donc un effet de surprise chez l’adversaire. Un déséquilibre qui a permis aux deux buteurs de se libérer de l’attention et donc du marquage de leur adversaire.

De manière générale, ce match est une bonne piqûre de rappel aux Luxembourgeois. Cela démontre une fois de plus que la demi-mesure dans le jeu, dans l’attitude ne suffiront pas en Lituanie et encore moins en Ukraine.



Vahid Selimovic tacle Marco Ilaimaharitra. L'ancien Messin a livré une première convaincante sous le maillot du Club Luxembourg. Photo: Stéphane Guillaume

Les tops

Vincent Thill (Luxembourg): il a été le seul à proposer différentes solutions de passe, à changer de zone en mettant du mouvement. Cela a fait bouger les lignes adverses. Mais il a été trop peu aidé par ses coéquipiers pour enchaîner quoi que ce soit.

Vahid Selimovic (Luxembourg): défensivement, il a tenu le coup. Une vraie plus-value dans les relances. Une vraie volonté de rester propre pour déclencher une attaque placée.

Faneva Andriatsima (Madagascar): il a posé de gros problèmes aux défenseurs luxembourgeois par son physique. Il a joué son rôle de pivot mais a aussi pris la profondeur. Il a pressé et a bougé ses adversaires. Un match très complet.

Les flops

Dave Turpel (Luxembourg): il s'est encore rapidement fatigué en pressant à contretemps. Cela l’a sans doute limité dans la diversité de ses appels et dans sa lucidité face au but.

Danel Sinani (Luxembourg): il est trop rapidement descendu sur le terrain demander le ballon. Toujours dos au jeu, il a donc joué 90% de ses passes vers l’arrière. Une des seules jouées vers l’avant s'est soldée par un penalty concédé.

La défense centrale malgache en première période: des sueurs froides dans ses passes latérales. Face à un pressing plus intense, cela aurait clairement pu porter préjudice à son équipe.

Leandro Barreiro s'impose dans les airs. Le Luxembourg devra resserrer les lignes en Lituanie et en Ukraine. Photo: Vincent Lescaut