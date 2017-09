(AFP) - Ce n'est que la «petite Europe» mais l'AC Milan revient de trop loin pour la snober. Le club lombard défie ce jeudi l'Austria Vienne en Europa League, qui lui servira de laboratoire avec cependant de réelles ambitions. Une Europa League qu'Arsenal retrouve, contre le FC Cologne, pour la première fois au XXIe siècle, sans toutefois en faire un objectif.

Corrigé dimanche par la Lazio Rome (4-1), l'AC Milan est brutalement redescendu sur terre après un été en apesanteur, entre ambitions retrouvées sur le mercato et victoires faciles sur le terrain. Le Milan est apparu comme un immense chantier, avec des joueurs perdus, se connaissant encore mal et, pour certains, n'évoluant pas à leur meilleur poste.

Les succès en trompe-l'oeil face aux modestes Cagliari et Crotone en Serie A, ainsi que Craiova et Shkendija en C3, ont en effet caché l'évidence: le Milan n'est pas prêt, ce qui est parfaitement logique après avoir été rebâti de fond en comble cet été.

«Les compliments nous ont distraits. Nous ne sommes pas encore une équipe», a ainsi reconnu l'entraîneur Vincenzo Montella, dont les choix à Rome ont surpris.

Ce jeudi à Vienne, il devrait ainsi revenir au 3-5-2 qui semble le plus adapté à son effectif, et notamment à son capitaine Leonardo Bonucci, piqué cet été à la Juventus.

«Pour nous, c'est une compétition importante, prioritaire même. Nous ne la jouerons pas avec l'équipe B parce que nous voulons aller le plus loin possible et améliorer notre classement UEFA», a déclaré l'administrateur délégué du club, Marco Fassone.

Surtout, une victoire en C3 offre une place la saison prochaine en Ligue des champions, une option supplémentaire pour les Lombards, qui ont les armes pour finir parmi les quatre premiers de Serie A.



Arsenal, de retour 17 ans après la finale contre Galatasaray



Lors de leur dernière participation à la C3, les «Gunners» d'Arsenal avaient atteint la... finale, pèerdue face aux Turcs de Galatasaray. C'était en 2000, et les Londoniens avait été reversés dans ce qui s'appelait alors la Coupe de l'UEFA après avoir été sortis dès la phase de groupe de la Ligue des champions.

Cette fois, ils devront commencer dès le début. Après 19 participations consécutives en C1, le club du nord de Londres doit donc se contenter de la «petite» coupe après une cinquième place en Premier League la saison passée.

Et pour Arsène Wenger, le chemin de la rédemption ne passe pas forcément par Cologne, l'Etoile Rouge de Belgrade ou le BATE Borisov, plutôt par l'Angleterre. «Nous allons la prendre sérieusement, mais la priorité c'est de se concentrer sur la Premier League puis combiner les deux» compétitions, explique Arsène Wenger.



Arsene Wenger: «Nous allons prendre l'Europa League sérieusement, mais la priorité c'est de se concentrer sur la Premier League puis combiner les deux compétitions»

Photo: AFP

«En décembre, on verra bien, mais nous voulons nous qualifier pour le prochain tour. Jouer jeudi et dimanche (contre Chelsea) c'est court. Donc je dois y penser», continue le technicien français, révélant ainsi qu'il allait faire tourner contre le club allemand.

Selon la presse anglaise, Alexis Sanchez, resté au club après son transfert avorté vers Manchester City, devrait avoir du temps de jeu afin de retrouver sa forme pour le championnat. Jack Wilshere, prêté à Bournemouth la saison passée, pourrait faire son retour sous un maillot d'Arsenal plus d'un an après sa dernière apparition.

Mohamed Elneny, Per Mertesacker et David Ospina devraient fouler la pelouse de l'Emirates Stadium ce jeudi, histoire de faire tourner un effectif que Wenger avait jugé trop important avant la fin du mercato. Idem pour les attaquants Theo Walcott, Alex Iwobi et Olivier Giroud.

Le programme de ce jeudi (1re journée)



Groupe A

19h: CF Villarreal (ESP) - FK Astana (KAZ)

19h: Slavia Prague (CZE) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Groupe B

19h: Dynamo Kiev (UKR) - Skenderbeu Korçë (ALB)

19h: Young Boys Berne (SUI) - Partizan Belgrade (SRB)

Groupe C

19h: TSG Hoffenheim (GER) - Sporting Braga (POR)

19h: Istanbul Basaksehir (TUR) - Ludogorets Razgrad (BUL)

Groupe D

19h: Austria Vienne (AUT) - AC Milan (ITA)

19h: NK Rijeka (CRO) - AEK Athènes (GRE)

Groupe E

19h: Atalanta Bergame (ITA) - Everton FC (ENG)

19h: Apollon Limassol (CYP) - Olympique Lyon (FRA)

Groupe F

19h: FC Zlin (CZE) - Sheriff Tiraspol (MDA)

19h: FC Copenhague (DEN) - Lokomotiv Moscou (RUS)

Groupe G

21h05: Hapoël Beer-Sheva FC (ISR) - FC Lugano (SUI)

21h05: Steaua Bucarest (ROM) - Viktoria Plzen (CZE)

Groupe H

21h05: Etoile Rouge Belgrade (SRB) - BATE Borisov (BLR)

21ho5: Arsenal FC (ENG) - 1.FC Cologne (GER)

Groupe I

21h05: Olympique Marseille - Konyaspor (TUR)

21h05: Vitoria Guimaraes (POR) - FC Salzbourg (AUT)

Groupe J

21h05: Zorya Luhansk (UKR) - Östersunds FK (SWE)

21h05: Hertha Berlin (GER) - Athletic Bilbao (ESP)

Groupe K

21h05: SV Zulte-Waregem (BEL) - OGC Nice (FRA)

21h05: Vitesse Arnhem (NED) - Lazio Rome (ITA)

Groupe L

21h05: Vardar Skopje (MKD) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

21h05: Real Sociedad (ESP) - Rosenborg Trondheim (NOR)