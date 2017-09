Bertrange et le Red-Black Egalité en Division 1, Larochette, ainsi que le Luna Oberkorn, en Division 2, ont tous les quatre remporté leur match avancé de la quatrième journée. En attendant les autres verdicts programmés ces mardi, mercredi et jeudi.

Par Daniel Pechon



Division 1: Beggen se réveille trop tard

En Série 1, Boevange a pris son premier point de la saison à Kehlen, qui signe lui son second partage à domicile en autant de rencontres. Boevange a pris deux fois l'avance dans le premier quart d'heure de chaque mi-temps, et Kehlen a réagi à chaque fois rapidement, en égalisant par Daniel Zanon (33e), puis Lucas Zaton (68e).



«Nous avons eu deux occasions en or dans les vingt dernières minutes par Almin Kocan et Yanis Bucci, mais Boevange est resté dangereux en contre. L'équipe cherche ses automatismes après plusieurs changements de positions», raconte René Rippinger, l'entraîneur de Kehlen.

En Série 2, Bertrange a empoché sa première victoire et premiers points à domicile face à Biwer. Le Sporting a ouvert le score, avant d'être repris à la demi-heure par un but de Christian Weis, le premier à l'extérieur de la Jeunesse. Le Sporting a repris l'avance avant la pause et scellé sa victoire en seconde période (3-1).

Un match en deux temps entre les deux clubs de la capitale en mal de points, le Red-Black Egalité et Beggen.



Le club du Pfaffenthal a écrasé la première période au tableau-marquoir, en inscrivant trois buts par Alija Dersic, Marjan Vuksanovic et Kevin Lopes da Costa, alors que ses avants n'avaient inscrit que deux buts lors des trois premiers matches. Puis, à son tour, la ligne offensive de Beggen a sonné la charge dans le dernier quart d'heure, avec des buts de Diogo Troncao et Fardi Makhloufi. Deux buts en quinze minutes, aussi une première aussi pour les Canaris, qui n'en avaient marqué qu'un seul en trois matches, mais cela s'est avéré insuffisant (3-2).



«Avec un effectif renouvelé à 80 %, et encore incomplet suite au retard dans la préparation de plusieurs joueurs, je reste toutefois optimiste. Les mauvais résultats ne doivent pas perturber ou énerver le groupe. Nous avons encore commis de grosses erreurs défensives, et manqué des occasions, dont une XXL au premier acte. A la pause, j'ai fait des changements pour être plus offensif. Point positif: on revient de 3-0 à 3-2. Dans ces moments difficiles, il est important de rester tous unis derrière l'équipe», clame Benny Reiter, le coach de l'Avenir.

Division 2: un arbitrage contesté à Gilsdorf

Mené 0-2 et réduit à dix à la 52e minute, puis même à neuf à la 80e, Gilsdorf a eu la tâche trop compliquée face à Larochette, avec une lourde défaite 1-5 à l'arrivée.



«Au retour des vestiaires, l'arbitre n'a plus su gérer les équipes et nous a défavorisés. Notre joueur prend un carton rouge pour un contrôle de la poitrine jugé main par l'arbitre ,qui sanctionne d'un penalty, alors qu'ensuite un autre penalty est oublié en notre faveur. Enfin, un échange de mots entre deux joueurs aboutit à l'expulsion du seul mien. Je sais que les arbitres ont une tâche difficile, mais autant de mauvaises décisions en un match me fait pester», grogne Ruben Brito, le coach de Gilsdorf.

En Série 2, le Luna a pris son temps en marquant les deux buts de sa victoire face à Munsbach dans les dix dernières minutes. Avec un seul buteur: Pierre Piskor.

«Après une première mi-temps brouillonne, la seconde fut plus aboutie, sans pour autant être transcendante. Seuls les trois points et la solidité défensive sont à retenir» estime le cornac du Luna, Cédric Philippe.