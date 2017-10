Depuis le 18 septembre, le club de Belvaux (D1, Série 2) vit une véritable galère, privé de... terrain de jeu. La pelouse synthétique a dû être remplacée, mais les délais de finition de la nouvelle surface de jeu ont explosé. Heureusement, la solidarité des clubs voisins a permis au comité de Belvaux de tenir le coup.

Par Daniel Pechon



Le terrain synthétique de Belvaux est utilisé depuis neuf ans, quasi quotidiennement, pour les rencontres et les entraînements de toutes les équipes du club, soit une douzaine, des plus jeunes aux formations seniors, qui se partagent cct unique espace de jeu. La décision, logique, de remplacer la vieillissante surface synthétique a donc été prise par les responsables du club.

A l'origine, les travaux devaient durer deux semaines, soit dix jours ouvrables. Ils ont bien démarré à la date fixée, mais... ne se sont pas terminés à la fin septembre comme prévu. Et ce week-end des 28-29 octobre, le terrain ne sera toujours pas utilisable. Ce qui, bien évidemment, fâche et agace Jean-Pierre Schlesser, le président de Belvaux.



«Une fois l'ancien revêtement synthétique arraché, les travaux se sont... subitement arrêtés. Les raisons invoquées sont d'autres chantiers en cours à l'étranger, et aussi la météo. Nous aurions préféré que les travaux ne s'interrompent pas, quitte à ce qu'ils eussent débuté plus tard. Car nous aurions tout de même encore pu utiliser le terrain de manière ininterrompue.»



Durant toute cette période, le comité de Belvaux a donc dû déployer des trésors d'imagination pour relocaliser tous les entraînements et les matches d'une douzaine d'équipes, prévenir les joueurs, entraîneurs, responsables et adversaires des nouveaux endroits, et solliciter la FLF, qui s'est montrée compréhensive, pour refixer les dates et heures des rencontres.

Confrontés à ces changements et déplacements supplémentaires, aussi inhabituels qu'imprévus, certains jeunes joueurs ont tout simplement jeté l'éponge. Conséquence: une équipe de cadets du FC The Belval Belvaux a dû déclarer forfait, faute de combattants. Cela fait tache...

Rédange, Sanem et Mondercange à la rescousse



En outre, plusieurs entraînements ont été donnés... en salle, fait bien entendu plutôt rare à cette époque de la saison.

Mais l'embellie semble proche, et le club entrevoit enfin le bout du tunnel, puisque les travaux devraient se terminer ce mardi 31 octobre.

Point positif malgré tout, la solidarité entre clubs voisins a parfaitement fonctionné, selon Jean-Pierre Schlesser. Des clubs animés d'intentions louables, et qui n'ont pas rechigné à aider le club de Belvaux, en mettant spontanément à disposition leurs installations. Jean-Pierre Schlesser tient à souligner principalement l'accueil du club voisin français de Rédange. Mais aussi ceux de Sanem et de Mondercange.

Finalement, ce malheureux évènement a fait naître une nouvelle collaboration et un projet. Le club de Rédange (France) et celui de Belvaux ont décidé de mettre en commun leurs efforts pour aménager un second terrain de football, que les deux clubs pourront utiliser et qui sera aménagé dans les installations de Rédange.