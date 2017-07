(SW) - Fränk Schleck, célèbre coureur cycliste luxembourgeois était ce mercredi après-midi dans les locaux du Luxemburger Wort pour commenter en direct la 17ème étape du Tour de France et répondre à vos questions.

L'occasion pour le coureur de revenir sur cette étape phare dans sa carrière et celle de son frère Andy: le Galibier.

Andy Schleck avait en effet remporté cette étape lors du Tour de France de 2011, juste devant son frère aîné.

«C'était une étape très très belle pour nous. Andy, il a attaqué de bonne heure et a fait un vrai numéro ce jour-là. Et puis le Galibier on le connaît assez bien, ça nous tient à cœur, on l'a remporté en famille», explique-t-il lors d'une courte interview en live sur notre page Facebook.

Mais Fränk reste tout de même nostalgique de ses années de cyclisme et avoue avoir eu un pincement au cœur lors du départ du Tour à Mondorf cette année. «Beaucoup d'émotions... On a eu des hauts et des bas mais le cyclisme reste ma vie, j'y tiens beaucoup», poursuit-il.

Un Tour «à suspense»

Concernant cette 104ème édition du Tour de France, l'ex-champion y voit tout de même un Tour «à suspense», même si les «10 premiers jours ont été un peu ennuyeux».

«Mais on sent tout de même que Froome de temps en temps peut être en difficulté vis-à-vis d'un Aru ou d'un Bardet... On verra comment ça se passe aujourd'hui ou demain!»

Il répond à vos questions tout au long de cette étape

N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de nos collègues sportifs et à poser vos questions tout au long de cette 17ème étape. Fränk Schleck y répondra via un live ticker sur le site du Luxemburger Wort allemand.



