De la gloire à l'échec, il n'y a souvent qu'un pas: voici les tops et les flops des JO 2018 de Pyeongchang qui se sont terminés dimanche.

En Corée en or, en Corée raté: les tops et les flops des Jeux

LES TOPS

Martin Fourcade et Johannes Klaebo: le Français et le Norvégien sont les deux seuls triples champions olympiques des JO 2018. En biathlon pour le premier, en ski de fond pour le second. Avantage tout de même au Pyrénéen de 29 ans, dont deux titres sont en individuel, tandis que le prodige de 21 ans n'en a conquis qu'un seul tout seul, plus deux en relais.

Ester Ledecka: la Tchèque a fait entrer les Jeux d'hiver dans une nouvelle ère, en devenant la première femme à devenir championne olympique dans deux sports lors d'une même édition: super-G en ski alpin, et slalom géant parallèle en snowboard. Sans oublier une belle capacité à créer le buzz, avec ses lunettes conservées pendant les conférences de presse, de quoi plaire à son équipementier...

Marit Björgen: elle est la «Michael Phelps» des Jeux d'hiver. En toute discrétion, la Norvégienne, superstar du ski de fond, a dépassé la légende du biathlon, son compatriote Ole Einar Björndalen, pour devenir à Pyeongchang le sportif le plus médaillé, et la femme la plus titrée, de l'histoire des JO d'hiver. Elle a porté son total à 15 médailles olympiques (8 or, 4 argent et 3 bronze). A bientôt 38 ans, et jusqu'au bout, comme en témoigne son triomphe sur le 30 km classique le dernier jour des Jeux, qui offre la première place du tableau des médailles à la Norvège.

Yuzuru Hanyu: pari tenu pour la star japonaise du patinage artistique. Arrivé à court de compétition à cause d'une sérieuse blessure à la cheville droite en novembre, «Yuzu» a réussi l'exploit de conserver la couronne olympique, à 23 ans. Une performance exceptionnelle qui n'avait plus été réalisée depuis l'Américain Dick Button en 1952. Elle a été saluée, comme il en a l'habitude, par une pluie de «Winnie l'ourson», sa peluche fétiche.

Marcel Hirscher: l'Autrichien Marcel Hirscher a certes manqué sa sortie, éliminé en slalom sur la piste d'une 3e médaille d'or. Mais ses deux ors tout en maîtrise (combiné) et en démonstration (géant) suffisent à la gloire du sextuple vainqueur de la Coupe du monde.

Chloe Kim et Shawn White: les deux snowboardeurs américains, rares stars mondiales des disciplines hivernales, n'ont pas déçu sur le half-pipe du Phoenix Snowpark. A 17 ans, Chloe Kim est devenue championne olympique et, très sollicitée du fait de ses origines coréennes, a été parfaite aussi en dehors du pipe. Shaun White, le «Flying Tomato», a de son côté décroché à 31 ans un troisième or olympique dans la même discipline au bout d'une finale magnifique.

Kim Eun-jung: lunettes rondes et regard habité, la capitaine de la «Team Kim», l'équipe de curling féminine de Corée du Sud, a impressionné par son charisme et sa détermination dans un sport souvent moqué. Et elle a amené son équipe jusqu'en finale.



Le curling bientôt culte en Corée du Sud? L'équipe féminine locale a tout fait pour. Photo: AFP

LES FLOPS

Nathan Chen: on attendait monts et merveilles de la nouvelle pépite du patinage américain, mais à 18 ans, Chen s'est littéralement effondré sous la pression olympique. Au point de ne terminer que dix-septième du programme court. Son libre à six «quads» a prouvé qu'il avait du panache et de la ressource. Pas suffisant toutefois pour lui éviter d'échouer au pied du podium.

Mikaela Shiffrin: reine du slalom, Shiffrin a terminé au pied du podium dans sa discipline de prédilection. La prodige américaine a été la principale victime des reports d'épreuves à cause du vent. Partie pour gagner quatre ou cinq médailles, Shiffrin est repartie avec deux, dont l'or en géant.

Lindsey Vonn: l'autre Américaine de choc, Lindsey Vonn, a fait ses probables adieux aux Jeux avec le bronze de la descente. Trop (in)juste pour la reine de la vitesse, dont le corps meurtri par les chutes et les blessures crie grâce.

Le slopestyle féminin: perturbée par un vent très fort, l'épreuve de slopestyle féminin a été un triste spectacle, marquée par d'innombrables chutes. Plusieurs concurrentes ont regretté que l'épreuve n'ait pas été reportée et ont estimé que la maintenir n'avait pas été une bonne publicité pour leur sport. Pas digne des Jeux olympiques.



Slopestyle féminin: des chutes qui ont gâché la fête! Photo AFP

La délégation des Athlètes olympiques de Russie: malgré le sacre de l'adolescente Alina Zagitova en patinage artistique et celui de l'équipe de hockey au bout d'une sublime finale, le bilan restera terni par les deux cas de dopage qui empêchent la Russie d'être réintégrée par le CIO.