Le FC Metz reçoit Brest ce mercredi pour le compte des 16es de finale de la Coupe de la Ligue. Une partie qui va surtout permettre à Vincent Hognon de modifier très largement son onze de départ afin de préserver toutes les forces vives pour la venue de Montpellier samedi en championnat. Cyril Serredszum, vainqueur de l’épreuve en 1996, présente la partie.

«En 1996, le FC Metz avait bien fêté son succès»

Interview: Hervé Kuc

Cyril, que devenez-vous?

Cyril Serredszum: «J'ai quitté le CSO Amnéville (Nat 3) et je suis actuellement à la recherche d'un club à entraîner. A Amnéville, j'ai eu un souci avec les arbitres en catégorie de jeunes et j'ai éprouvé un ras le bol avec le football, sans que cela soit lié à un problème avec le club d'Amnéville. Je continue à suivre le football luxembourgeois, à aller voir des matchs et je n'ai pas perdu espoir d'entraîner à nouveau un club ambitieux.

Les Messins accueillent Brest ce mercredi (21h05) en Coupe de la Ligue. Vous avez remporté cette épreuve en 1996 avec le club grenat. Racontez-nous…

C'était le 6 avril 1996 au Parc des Princes face à Lyon (0-0 après prolongations). Une partie cadenassée car aucune équipe ne voulait encaisser un but, on avait une défense de fer avec Pierre, Song, Kastendeuch et Gaillot.

Lors de la série des tirs au but, et après les cinq premiers essais de chaque équipe, Jacques Songo’o, notre gardien, venait de stopper la tentative des Lyonnais (Marcelo) et juste avant cela Cyrille Pouget m'avait glissé à l'oreille: "S'il marque, c'est toi qui y vas mais s'il le rate, c'est moi qui m'avancerai pour le tirer". Il a donc été celui qui a inscrit le tir au but vainqueur et Metz a remporté la Coupe de la Ligue. Cela a été un moment fantastique et nous avions bien fêté ce succès.

Cette victoire a-t-elle été facile à digérer alors que le championnat n'était pas encore achevé?

Quelques jours après, nous avions reçu Bastia en championnat et on avait su vaincre (2-0) mais nous avions payé nos efforts le dimanche qui a suivi toujours à Saint-Symphorien cette fois face à Monaco (0-3). Nous étions cuits. Nous avions également un ou deux matchs de retard que nous n'avions pas su bien négocier car notre calendrier était alors trop chargé. Au final, on finit à la quatrième place (65 points) juste derrière Monaco (3e, 68).

Après l'intermède de la Coupe de la Ligue ce mercredi, les hommes de Vincent Hognon recevront Montpellier (12e journée de L1) samedi, une formation que vous avez côtoyée (1998-2000). Les Messins peuvent-ils s'imposer?

Michel Der Zakarian, l’entraîneur de Montpellier, réussit à bien faire jouer son équipe, il y a du spectacle et elle est agréable à regarder. Pour Metz, il y a une nouvelle fois une obligation de victoire et il devra s'appuyer sur ce qu'il a pu mettre en place défensivement face à Nantes et Lyon tout en s'appliquant sur les phases offensives.

Le FC Metz bien trop timide à Lyon Les Messins ont fait preuve d’une prudence trop prononcée. Lyon s’est imposé logiquement (2-0) même si le penalty sifflé contre le FC Metz a plombé les débats. Les hommes de Vincent Hognon recevront Brest mercredi en Coupe de la Ligue.

On savait depuis le départ que Metz allait connaitre des difficultés et on s'aperçoit qu'une équipe comme Nantes arrive à conserver sa deuxième place au général alors qu’elle vient de s'incliner deux fois de rang. Ce qui prouve que derrière le PSG, qui va une nouvelle fois dominer la L1, tout est possible, tout est ouvert.»