Bombardé adjoint à la suite du départ de Jay Schoffner, Emmanuel Leblond s'est installé dans le costume d'adjoint de Luc Holtz. Un rôle qui lui plaît et qu'il assume en parallèle avec celui d'entraîneur des U15.

Emmanuel Leblond: «Je suis la pièce rapportée»

(Envoyé spécial à Malte, Christophe Nadin)

Emmanuel Leblond, 49 ans, est arrivé sur la pointe des pieds dans le staff technique de l'équipe A il y a un peu moins d'un an. Passé par la formation messine, l'ancien milieu de terrain de Hayange s'est toujours consacré aux jeunes dans le giron fédéral ainsi qu'au Racing. Aujourd'hui, il jongle entre son métier aux communautés européennes et ses fonctions à Mondercange. Entretien.

Emmanuel Leblond, éclairez-nous sur le rôle d'adjoint d'un sélectionneur?

C'est une situation un peu spéciale car je ne faisais pas partie du staff à la base. Je suis un peu la pièce rapportée. J'ai pris le temps de comprendre le fonctionnement de la sélection A. J'apporte mon aide à Luc, Claude (Origer) et Frank (Thiltges). Je participe au débriefing après les séances d'entraînement. On discute de l'intensité, des bons et des mauvais points à attribuer aux joueurs. Mais tous les choix sont opérés par Luc Holtz.

Que peut-on dire et ne pas dire au sélectionneur?

Avec Luc on peut parler de tout. Mais en tête-à-tête ou avec le staff. Pas devant les joueurs. Ça, c'est la mission de Luc.

Vous êtes déjà le troisième adjoint de Luc Holtz après Reinhold et Jay. Cela ne vous fait pas peur?

On m'avait dit que ce ne serait pas facile, mais je n'ai aucun problème avec Luc. Je suis quelqu'un de très discret et je pense que ça convient bien à Luc.

Vous est-il arrivé d'avoir des divergences de vue?

Bien sûr. Heureusement! C'est très intéressant d'avoir plusieurs opinions.

Luc Holtz est-il quelqu'un qui délègue beaucoup?

Oui. De plus en plus. Ce n'était pas évident pour lui lors des premiers mois car il ne me connaissait pas. Mais le feeling est bon.

Votre intérim s'est prolongé en même temps que le contrat du sélectionneur, non?

Oui. Peut-être que Luc en a parlé au président après le premier stage de trois semaines en mai. Je n'avais jamais travaillé avec lui. J'avais aussi besoin de ressentir que les joueurs pouvaient m'accepter. Je suis donc parti jusqu'en 2019.

Votre mission s'étend-elle au-delà des stages, entraînements et matches?

Je suis allé voir Chris Philipps à Varsovie. C'était important pour le joueur de savoir que l'on gardait un oeil sur lui. Je trouve que c'est un choix intéressant dans une structure très professionnelle. Il a la possibilité de jouer la Ligue des champions la saison prochaine ou l'Europa League. Et en plus au poste qu'il préfère.

Vous combinez cette fonction d'adjoint avec celle d'entraîneur des U15. Ce n'est pas trop contraignant?

J'ai été prolongé chez les jeunes avant de dire oui aux A. J'ai toujours été à la formation. Inculquer les valeurs et les connaissances, j'adore ça. C'est parfois très chargé. Après l'Autriche, je pars avec les jeunes en Allemagne le lendemain. Je peux comprendre que Reinhold Breu ne soit pas content avec cette situation car il doit gérer mon absence. On va voir dans les prochaines semaines comment on procède.

Vous évoquez la formation. Où le Luxembourg doit-il produire encore plus d'efforts pour gommer son retard sur les grands pays?

Le président a remis beaucoup de choses en place. La formation a besoin de stabilité et ça commence par les entraîneurs. Reinhold a une ligne de conduite. Il faut la respecter ou partir. Si les jeunes ont l'opportunité de partir à l'étranger à 16 ans, ils doivent foncer.

Cela reste donc votre leitmotiv?

On n'a pas besoin de motiver les jeunes. Il y a assez de recruteurs extérieurs. Certains démarchent même trop tôt. Le problème, ce ne sont pas les joueurs, mais les parents. Ils ne comprennent pas que sur dix gamins qui partent à l'étranger, un ou deux va réussir.

Le fonctionnement de «Mondercange» est-il optimum?

On fait un gros travail ici. Les séances sont variées et intenses. La vitrine reste l'équipe A, mais pas mal de joueurs sortent de la formation. Tout le monde récolte le travail des années précédentes. Dans deux ou trois ans, ce sera optimum. Juger les résultats chez les jeunes, c'est toujours aléatoire. Moi j'ai un groupe homogène chez les U15. Je prends l'exemple du dernier déplacement à Kaiserslautern. On part avec 19 joueurs et on offre le même temps de jeu à chacun. On menait 3-2 à la pause et on perd 3-4 à la fin.

Est-ce difficile de garder la même philosophie de jeu tout au long de la filière «jeunes», de voir les joueurs partir à l'étranger, de les récupérer et de leur remettre ça en tête?

Ce qui est acquis est acquis. Avec de bonnes bases, c'est facile de retomber sur ses pieds. Oui, les jeunes travaillent forcément autrement dans les clubs, mais c'est positif aussi. A 19 ou 20 ans, on n'apprend plus à faire un contrôle. Ce sont les notions tactiques, les déplacements, les courses, les répétitions d'efforts qui comptent.

On a parfois l'impression qu'il manque une étape entre les Juniors et les A au Luxembourg. Qu'en pensez-vous?

Les jeunes qui sortent des Juniors ne peuvent pas tous prétendre jouer en équipe première. Ils doivent être capables de reculer en Promotion d'Honneur ou même en Division 1. Et de comprendre ce que c'est que de jouer chez les hommes.