Elsy Jacobs: Paternoster coiffe Majerus

Letizia Paternoster (Astana) 18 ans a remporté le classement final du Festival Elsy Jacobs qui s'est clôturé ce dimanche à Garnich. La jeune Italienne a enlevé la 2e étape et battu sur le fil (1") la championne nationale Christine Majerus.

(ER) - Lauréate samedi de la première étape à Steinfort, Christine Majerus est passée tout près de conserver ce dimanche son maillot jaune de leader. La Luxembourgeoise de la formation Boels-Dolmans a finalement échoué pour une petite seconde à la suite du jeu des bonifications.



Quatrième du prologue et de la 1re étape, Paternoster, qui accusait un retard de 9" avant cette ultime journée, a dominé le sprint de la 2e étape après 111,1 km de course. Au classement final, la jeune Italienne devance Majerus pour une petite seconde.



Tour de Romandie: victoire finale pour Primoz Roglic

Le Slovène Primoz Roglic (Lotto-NL) a remporté ce dimanche la 72e édition du Tour de Romandie, à l'issue de la 5e et dernière étape gagnée entre Mont-sur-Rolle et Genève (181,8 km) par l'Allemand Pascal Ackermann (Bora). Agé de 28 ans, Roglic, qui avait conforté son maillot jaune samedi dans l'étape reine marquée par cinq ascensions, devance au classement général le Colombien Egan Bernal (Sky), à 8", et l'Australien Richie Porte (BMC), vainqueur l'an passé, qui termine à 35".

Vainqueur d'une étape du Tour d'Italie en 2016 et d'une autre sur le Tour de France en 2017 (la 17e, à Serre-Chevalier), Roglic remporte ainsi une deuxième course par étapes en 2018, après son succès récent dans le Tour du Pays basque. Dimanche dans les rues de Genève, Ackermann a devancé le Danois Michael Morkov (Quick-Step) et l'Italien Roberto Ferrari (Emirats).