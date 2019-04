Après la mise à jour de la 14e journée gagnée 4-2 face à Wincrange, Ell se donne un peu d’air et se rapproche du maintien. Mauvaise opération pour Diekirch II qui se voit dorénavant distancé de trois points par le trio de tête après la 20e journée de Ligue 3.

Sport 23 3 min.

Ell se donne de l’air, Diekirch II perd du terrain

Après la mise à jour de la 14e journée gagnée 4-2 face à Wincrange, Ell se donne un peu d’air et se rapproche du maintien. Mauvaise opération pour Diekirch II qui se voit dorénavant distancé de trois points par le trio de tête après la 20e journée de Ligue 3.

Par Gérôme Henrionnet



Avant la rencontre, Carlo Calmes, l'entraîneur de l'AS Wincrange, ne cachait pas ses craintes. «A la liste des six absentes pour des raisons diverses, vient s’ajouter celle de Pia Berscheid qui s’est fracturée la main pendant le match de la semaine passée.»

Diminué aussi, Ell comptait pourtant bien profiter du problème d’effectif de son adversaire pour s’éloigner de la place de barragiste. Dès l’entame de match les joueuses de Paul Wilwerding se montraient plus entreprenantes. Après un débordement côté gauche, Vania Marquez servait parfaitement Andreia Faria qui ouvrait le score pour les locales (1-0, 21e).

Wincrange ne se démobilisait pas et sur une frappe de loin, Lyn Justen égalisait avec beaucoup de réussite. La rencontre s’acheminait vers la pause quand Jill de Bruyn trouvait Joyce Zinelli, cette dernière devançait la gardienne et redonnait l’avantage à Ell.



23 Ell - Wincrange 4-2. - La formation du SC Ell. Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Ell - Wincrange 4-2. - La formation du SC Ell. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - L'équipe de Wincrange. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Antonio Pascucci, l'arbitre du match. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Jill de Bruyn (en mauve, SC Ell) et Pauline Smeets, (ASW). Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Joyce Zinelli (en mauve, SC Ell) et Lis Bourg. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Lisa Kneip (SC Ell) et Kate Melchior. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Paul Wilwerding, l'entraîneur du SC Ell. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Lisa Kneip (SC Ell) et Samra Mujanovic (ASW). Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Annick Henkel (SC Ell) et Nora Hermes. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Pauline Smeets (ASW). Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Joyce Zinelli (en mauve, SC Ell) et Samra Mujanovic. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Mara Boly (SC Ell). Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Jill de Bruyn tente de contrer Lena Enders (ASW). Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - La joie de AS Wincrange après le deuxième but. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Joyce Zinelli (en mauve, SC Ell) et Nora Hermes. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Myriam Jacobs (SC Ell). Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Julie Augscheller, la gardien de Wincrange. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Vania Nogueira (en mauve, SC Ell) et Lis Bourg. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Lis Bourg (AS Wincrange) prête une oreille attentive aux conseils du coach Carlo Calme. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Lynn Koch, AS Wincrange, écoute les directives du coach Carlo Calmes. Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Annick Henkel (SC Ell). Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Vania Nogueira (SC Ell). Photo: Stéphane Guillaume Ell - Wincrange 4-2. - Jill de Bruyn (en mauve, SC Ell) et Joy Sassel (Wincrange). Photo: Stéphane Guillaume

En seconde période, la physionomie du match ne changeait pas. La redoutable Martine Schon profitait d’une erreur défensive pour égaliser (2-2, 52e). Ell n’avait pas le temps de douter puisque Myriam Jacobs marquait, quelques minutes plus tard, le troisième but pour son équipe (3-2, 56e).

Les visiteuses ne trouvaient plus de solutions offensives mais, sur une de leurs rares occasions, elles auraient pu égaliser en fin de rencontre avec un ballon sur la barre transversale. Il restait à peine quelques minutes (avec les arrêts de jeu) quand Annick Henkel et la gardienne visiteuse Julie Augscheller se télescopaient violemment. La Wincrangeoise blessée à la jambe gauche sortira du terrain sur une civière et sera transportée en ambulance à l’hôpital. Le cœur n’y était plus pour les visiteuses et elles encaisseront un quatrième but par Jill de Bruyn (4-2, 90e+10).

Avec ce succès, Ell possède 20 points soit neuf de plus que Rosport, et se rapproche par la même occasion de son objectif initial, le maintien.

Ligue 3: Diekirch II distancé

En perdant à domicile 2-3 face à l’ENT Kaerjeng/Rodange, Diekirch II se voit maintenant distancé de trois points du troisième, Pfaffenthal-Weimerskirch, facile vainqueur de l’ENT Uelzechtdall 5-1.

Le leader Bertrange victorieux 5-0 sur le terrain de ENT Hosingen/Norden et son dauphin Union Mertert-Wasserbillig également vainqueur 5-0 à Wiltz font un pas supplémentaire vers la Ligue 2. Pétange en allant gagner 4-0 à Ell remonte à la cinquième place.



Dans le ventre mou du classement, Larochette est allé battre Rumelange 5-2 et, en bas du tableau, Fola II en l’emportant 9-0 face Merl-Belair, reprend espoir pour quitter la place de lanterne rouge.

Ils ont dit



Carlo Calmes (Wincrange): «C’était un match médiocre entre deux équipes qui n'étaient pas au complet. Dans le jeu, Ell était mieux que nous. Avant la sortie sur blessure de notre gardienne, nous aurions pu revenir à trois partout mais malheureusement la balle s’est écrasée sur la transversale. Je suis quand même satisfait de mon équipe et j’espère récupérer quelques joueuses d’ici quinze jours.»



Ell - Wincrange 4-2. - Lynn Koch, AS Wincrange, écoute les directives du coach Carlo Calmes. Photo: Stéphane Guillaume

Samiah Poiré (Ell III): «La première mi-temps était plutôt équilibrée même si Pétange avait ouvert le score assez rapidement. Nous étions bien dans le match mais nous avons eu trop peu d’occasion pour inquiéter nos adversaires. En deuxième période rien à dire tellement que Pétange gérait bien son match.»

Vanessa Pereira Martins (Pétange): «Collectivement, nous étions bien en place même si nous avons eu des difficultés de bien finir nos actions. Nous n’avons pas pris de but et le résultat est là. Comme quoi, le travail fourni lors des entraînements de la semaine est payant.»

A l'agenda du week-end prochain

La semaine prochaine place aux quarts de finale de la Coupe du Luxembourg avec notamment deux belles affiches à suivre: Bettembourg - Racing et Niederkorn - Junglinster.