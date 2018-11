Elle est la surprise de ce début de saison de cyclo-cross: Elise Maes est la meilleure chez les dames sur le plan national, alors que personne ne l’attendait à ce niveau. La future membre de l'équipe Andy Schleck – Immo Losch se veut ambitieuse pour la suite de la saison.

Elise Maes: «Remporter la Skoda Cross Cup serait super»

Propos recueillis par Hugo Barthelemy

Elise, vous avez entamé la saison de cyclo-cross par une victoire à Brouch, avant de continuer sur votre lancée pour être à présent leader de la Skoda Cross Cup. Vous attendiez vous à être aussi performante?

Non, pas du tout! J’ai commencé le cyclo-cross l’an dernier, et je ne suis donc pas encore une grande spécialiste de la discipline. C’est surtout la première victoire à Brouch qui m’a surprise, je ne m’y attendais pas du tout.

L’an dernier, le cyclo-cross était pour vous surtout une façon de préparer votre saison sur route. Avez-vous pris cette discipline plus au sérieux cette année?

L’objectif reste en tout cas le même cette saison: préparer ma saison sur route. Mais cette année, j’ai connu des difficultés avec l’équipe, et je n’ai pas fait de course du tout durant l’été. J’ai donc pu faire une pause cet été, et commencer ma préparation pour le cyclo-cross plus tôt que prévu. Par corollaire, j’ai aussi entamé ma saison dans les labourés dès le premier cyclo-cross - à Brouch -, contrairement à la saison passée.

Nous sommes arrivons doucement à la mi-saison de cyclo-cross. Quels sont vos objectifs des mois à venir?

Ce serait super de pouvoir remporter la Skoda Cross Cup, surtout parce que personnellement, je n’ai pas de voiture. Et, vu que j’habite à Aspelt et que je travaille à Ettelbruck, ce serait pratique! (ndlr: le vainqueur de la Skoda Cross Cup reçoit un véhicule durant une année)



Vous l'avez dit, vous disputez seulement votre deuxième saison de cyclo-cross. Comptez-vous en faire une habitude les prochaines années?



Je n’en ai aucune idée, mais le cyclo-cross est une discipline qui me plaît. Je me vois donc bien continuer à en faire à l’avenir.

Après ce que vous avez démontré sur les circuits luxembourgeois, ambitionnez-vous d’un jour participer à une compétition internationale, comme une manche de Coupe du monde par exemple?

Je dirais plutôt que non, car la différence de niveau est assez grande entre les deux, et je pense que si c’est pour se faire sortir au bout de deux tours, cela n’en vaut pas vraiment la peine.

A partir du 1er janvier, vous ne ferez plus partie de l’équipe WNT-Rotor, mais de Andy Schleck Cycles - Immo Losch. Quels y seront vos objectifs?

Le grand objectif de ma nouvelle équipe est le Festival Elsy Jacobs, qui sera l’une des plus grosses courses à laquelle nous allons participer. En plus, nous serons plusieurs Luxembourgeoises dans l’équipe. Après, on devrait prendre part à la Lotto Cup en Belgique.