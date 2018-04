Elise Maes a entamé sa seconde saison au sein de son équipe WNT-Rotor Pro Cycling. Elle sera au départ de son quatrième Festival Elsy Jacobs ce vendredi. Après un début de saison sur des courses qui ne lui convenaient pas, elle espère pouvoir réaliser une bonne performance.

Elise Maes: «Ceux qui ne viendront pas rateront quelque chose»

Par Hugo Barthelemy

Votre programme de début de saison ne vous convenait pas réellement avec des parcours peu à votre avantage. La forme est-elle quand même là?

C'est toujours compliqué d'évaluer sa forme, mais les courses auxquelles j'ai participé ont été une bonne préparation physique pour moi, même si je ne me suis pas forcément amusée.

L'an dernier sur le Festival Elsy Jacobs vous aviez pris la 30e place au classement général. Quel but poursuivez-vous ce week-end?



Le prologue ne me convient pas du tout. Espérer un bon classement général est donc compliqué vu son importance sur cette épreuve. Après, tout dépendra du déroulement de la course. Peut-être qu'une bonne échappée se créera. Ce serait alors une bonne opportunité pour moi. Je jouerai aussi un rôle d'équipière pour Aafke Soet qui est grande forme actuellement. Elle vient de remporter le contre-la-montre du Omloop van Borsele et la dernière étape du Healthy Ageing Tour. Hayley Simmonds sera aussi un autre atout. Elle vient de terminer 3e du contre-la-montre des Jeux du Commonwealth et 10e de la course en ligne.

Rouler en compétition au Luxembourg est une occasion rare. Appréciez-vous ce moment?

Oui c'est super. On roule devant beaucoup d'amis. Beaucoup de gens nous connaissent. Le public crie notre nom. C'est une super expérience.

Le niveau du Grand Prix est plus élevé à en juger la liste de départ. Pensez-vous que le public soit sensible à cette plus-value?



Il y a une nette augmentation du niveau. Je ne sais pas si cela va attirer plus de monde, mais tous ce que je peux dire, c'est que ceux qui ne viendront pas rateront clairement quelque chose.

Quel sera ensuite votre programme après ce Festival Elsy Jacobs?

Je me rendrai en Espagne pour un stage. Je participerai ensuite à Durango-Durango Emakumeen Saria et à Emakumeen XXXI Bira puis je prendrai la direction de la France pour le GP de Plumelec Morbihan. Ensuite ce sera direction l'Allemagne pour le Tour de Thüringen.