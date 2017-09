(AFP). - Deux points en deux matches alors qu'il fallait capitaliser d'urgence en vue de la qualification pour le Mondial, l'Argentine reste dans la zone à risque après son match nul à domicile, mardi, contre le Venezuela (1-1). Le Brésil a lui aussi été accroché, en Colombie (1-1), tandis que l'Uruguay est allé l'emporter au Paraguay (1-2).

La contre-performance de l'Argentine face au Venezuela s'ajoute à celle de jeudi dernier contre l'Uruguay (0-0) et l'Albiceleste continue de se faire peur: elle est cinquième de la zone Amérique du sud et en position de barragiste.

Messi et ses coéquipiers ne sont cependant pas décrochés, à deux journées de la fin des éliminatoires, quatre équipes se tenant en trois points: Uruguay (2e, 27 pts), Colombie (3e, 26), Pérou (4e, 24) et Argentine (5e, 24), derrière le Brésil, intouchable et qualifié depuis mars (37 pts).

En boxe, l'Argentine aurait gagné aux points contre le Venezuela, mais au football, il faut la mettre au fond. Messi, Icardi, Dybala, Pastore ont eu l'occasion de marquer.

En première période, les Argentins se sont installés dans le camp vénézuélien et se sont créé une dizaine d'occasions de but. Des tirs non cadrés, des maladresses, des parades du gardien Wuilker Farinez ou de bons gestes défensifs ont permis à des Vénézuéliens courageux, de créer l'exploit.

En seconde période, Messi et ses partenaires repartaient de l'avant, mais les Vénézuéliens jusque-là quasi inexistants offensivement, exploitaient un contre à la perfection et ouvraient le score à la surprise générale.

Bien lancé en profondeur, Murillo trompait le gardien argentin Sergio Romero d'un ballon piqué (1-0, 50e).

Vexés d'être menés par la lanterne rouge du groupe, les Argentins poursuivaient le siège du but adverse. La délivrance venait d'un but contre son camp du défenseur Feltscher (1-1, 53e), qui expédiait dans ses filets un centre de Marcos Acuna, sous la pression de Paulo Dybala et Mauro Icardi.

Lionel Messi à la baguette, l'Argentine a proposé un beau football aux 60.000 spectateurs du stade Monumental, mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous.

Il reste deux matches à l'Argentine pour assurer sa présence en Russie. Début octobre, les hommes de Jorge Sampaoli recevront le Pérou à Buenos Aires, avant de disputer l'ultime rencontre à Quito, contre l'Equateur.



Nul du Brésil en Colombie

Menée à domicile face au Brésil de Neymar, la Colombie a réussi à égaliser grâce à un but de Falcao, empochant mardi à Barranquilla un point précieux pour la qualification.

Après neuf victoires de suite dans les matches de qualification au Mondial, les Brésiliens, assurés depuis mars de partir en Russie, avaient ouvert le score sur un but de Willian (0-1, 45+2), mais la Colombie a égalisé à la 56e minute grâce une tête du Monégasque (1-1).

Avec ce résultat, le Brésil reste largement en tête du groupe, avec 37 points et aucune défaite en rencontre officielle depuis l'arrivée du sélectionneur Tite en juin 2016. La Colombie reste elle deuxième avec 26 points. A deux matches de la fin des éliminatoires, il lui faut encore récolter trois points face au Paraguay ou au Pérou pour assurer son billet pour le Mondial.

En début de match, la Seleçao a eu du mal à s'adapter à l'atmosphère humide et chaude du stade de Barranquilla. Face à elle, la formation colombienne, menée par l'Argentin José Pekerman, a su contrôler habilement une équipe brésilienne qui avait déjà marqué 26 buts en neuf matchs lors des éliminatoires.

Malgré tout, les Brésiliens se sont offert deux belles occasions en première mi-temps, d'abord à la 27e minute quand l'attaquant Firmino a visé juste, le gardien David Ospina, évoluant à Arsenal, étendant la main pour parer le tir.

La deuxième occasion a été la bonne: alors que les joueurs colombiens semblaient attendre le coup de sifflet de la pause, Dani Alves alertait Neymar, la star du PSG peu flamboyante durant le match, qui transmettait ensuite à Willian et le joueur de Chelsea trouvait les filets d'un beau tir du pied droit.

A la 56e minute, James Rodriguez, décisif dans le jeu, a décalé sur la droite Santiago Arias qui a centré pour la tête de Falcao.

Le buteur historique de la Colombie, avec 27 réalisations en sélection, n'avait pas encore marqué dans ces éliminatoires: il s'est rattrapé mardi soir en permettant à son équipe d'égaliser.



Un match au cours duquel Neymar a été interrompu par... un chien!

El protagonista del Colombia-Brasil no ha sido ni Neymar, ni Falcao ni James... ¡ha sido este perro! 🐕 pic.twitter.com/T91HgtUMzz — José Manuel Amorós (@JoseMAmoros) 5 septembre 2017

L'équipe des «cafetiers» a ensuite cru qu'elle pouvait même l'emporter, grâce à des tentatives de Cardona puis de James. Une victoire lui aurait mis un pied et demi en Russie, là elle devra encore patienter et gagner au moins un de ses prochains matches.

Uruguay OK, Chili KO



L'Uruguay a pris à la Colombie la deuxième place du classement en s'imposant 2-1 au Paraguay, renforçant ses chances de qualification. A Asuncion, tout s'est débloqué en fin de partie: en l'espace de deux minutes, Federico Valverde (0-1, 78e) et le... Paraguayen Gustavo Gomez Portillo contre son camp (0-2, 80e) plaçaient la Céleste sur le velours. Les locaux parvenaient tout de même à réduire l'écart via Angel Romero à la 88e minute.

Enfin, à La Paz, la Bolivie a surpris le Chili (1-0), avec un but inscrit par Juan Carlos Arce sur penalty à la 59e minute de jeu, tandis que le Pérou s'est imposé (1-2) chez son voisin équatorien à Quito (Édison Flores, 0-1 73e; Paolo Hurtado, 0-2 78e; Enner Valencia, 1-2 80e sur penalty).



Les résultats de mardi en zone Amsud

Argentine - Venezuela 1-1

Colombie - Brésil 1-1

Paraguay - Uruguay 1-2

Bolivie - Chili 1-0

Equateur - Pérou 1-2

Le classement (après 16 matches sur 20)

1. Brésil 37 points (QUALIFIÉ)



2. Uruguay 27

3. Colombie 26

4. Pérou 24

5. Argentine 24

6. Chili 23

7. Paraguay 21

8. Equateur 20

9. Bolivie 13

10. Vénézuéla 8

Les quatre premiers qualifiés directement pour le Mondial 2018 en Russie, le cinquième disputera un match de barrage intercontinental.