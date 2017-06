(JFC). - La sixième journée des éliminatoires du Mondial 2018 a confirmé les bonnes dispositions de la Suisse et du Portugal, victorieux respectivement aux Féroé et en Lettonie, dans le groupe B, tandis que la Belgique y est presque après son succès en Estonie dans le groupe H. La France s'est inclinée (2-1) dans le temps additionnel en Suède, dans le groupe A.

Groupe A: la Suède bat et... dépasse la France



La France de Didier Deschamps a subi sa première défaite dans ces éliminatoires, ce vendredi à Solna, contre la Suède. Olivier Giroud avait placé les Bleus sur la bonne voie (0-1, 37e), mais Jimmy Durmaz égalisait juste avant la pause (1-1, 43e), et, alors que l'on se dirigeait vers un match nul, Ola Toivonen surgissait dans le temps additionnel pour offrir d'une frappe absolument sensationnelle, pratiquement du milieu de terrain, les trois points de la victoire aux Scandinaves, qui, au passage , dépassent la France au classement.



Plus loin, les Pays-Bas, victorieux du Luxembourg (5-0) à Rotterdam (lire par ailleurs) dépassent la Bulgarie, dominée par la Biélorussie à Borisov (2-1, buts de Mikhaïl Savikov sur penalty à la 33e et de Pavel Savitski à la 80e pour les Biélorusses, Georgi Kostadinov réduisant le score dans le temps additionnel côté bulgare).

Le Luxembourg se retrouve désormais isolé à la sixième et dernière place du groupe, à quatre longueurs de la Biélorussie.



Groupe B: le mano a mano Suisse - Portugal se poursuit



La Suisse et le Portugal continuent leur duel à distance en tête du groupe. Les Helvètes ont évité le piége aux Féroé et s'imposent 0-2 (buts de Granit Xhaka à la 36e et de Xherdan Shaqiri à la 59e). Quant aux champions d'Europe, ils rentrent de Riga avec les trois points dans leur besace et une victoire 0-3 sur la Lettonie, avec un doublé de l'incontournable Cristiano Ronaldo (41e et 63e), pour ses... 72e et 73e réalisations en 139 sélections, couronné du troisième but signé André Silva (67e). La Suisse conserve trois points d'avance sur le Portugal.

Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé en Lettonie, scellant la large victoire (0-3) du Portugal à Riga, dans le groupe B

Photo: Reuters

L'exploit de la soirée est venu d'Andorre-la-Vieille, où la sélection locale a battu la Hongrie par un but à zéro. Le héros de la soirée se nomme Marc Rebés, auteur du but victorieux à la 26e minute. Il s'agit en l'espèce de la... seconde victoire d'Andorre dans un match officiel!



Groupe H: la Belgique fait le trou



En déplacement à Tallinn, les Diables Rouges ont fait le travail, avec une victoire deux buts à rien (buts du Napolitain Dries Mertens à la 31e et de Nacer Chadli à la 86e) face à une sélection estonienne contrainte d'évoluer à dix durant toute la seconde période, suite à l'expulsuion d'Artjom Dmitrijev (44e). Loin du... feu d'artifice 8-1 infligé aux Baltes lors du match aller à Bruxelles...

Dries Mertens et la Belgique font la bonne affaire dans le groupe H,après leur succès (0-2) en Estonie et le nul (0-0) entre la Bosnie et la Grèce

Photo: Reuters

La Belgique profite à fond du nul entre la Bosnie de Miralem Pjanic et la Grèce (0-0), qui se sont neutralisées à Zenica, pour s'isoler au faîte du classement. Enfin, logiquement, Chypre s'est imposé, mais dans la douleur (1-2, avec le but de la victoire signé Sotiriou à la 87e!), à Gibraltar, qui reste scotché à zéro point. Les Chypriotes totalisent à présent sept unités.



Les résultats de vendredi



Groupe A

Suède - France 2-1



Biélorussie - Bulgarie 2-1



Pays-Bas - Luxembourg 5-0



Le classement

1. Suède 13 points



2. France 13

3. Pays-Bas 10

4. Bulgarie 9

5. Biélorussie 5

6. Luxembourg 1

Groupe B

Andorre - Hongrie 1-0



Îles Féroé - Suisse 0-2



Lettonie - Portugal 0-3



Le classement

1. Suisse 18 points

2. Portugal 15

3. Hongrie 7

4. Iles Féroé 5



5. Andorre 4

6. Lettonie 3

Groupe H

Bosnie-Herzégovine - Grèce 0-0



Estonie - Belgique 0-2



Gilbraltar - Chypre 1-2



Le classement

1. Belgique 16 points

2. Grèce 12

3. Bosnie-Herzégovine 11

4. Chypre 7

5. Estonie 4

6. Gibraltar 0

NDLR: les neuf vainqueurs des groupes qualifiés pour la phase finale en Russie; les huit meilleurs deuxièmes joueront des barrages aller-retour, les quatre vainqueurs rejoignant la phase finale.