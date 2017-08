La sélection nationale, fortement rajeunie en raison de l'absence de ses cadres habituels, a conquis, contre la Biélorussie (1-0) ce jeudi soir, son premier succès de cette campagne qualificative pour le Mondial 2018. Les jeunes Luxembourgeois vont maintenant défier la France à Toulouse, ce dimanche.

Par Didier Hiégel

Le match et sa note. C'est dans l'adversité que l'on reconnait les équipes qui possèdent de la moelle. Et le Luxembourg, privé d'une bonne dizaine de titulaires en puissance, a démontré qu'il avait du mordant. Olivier Thill et Skenderovic profitaient de la reprise de ces éliminatoires du Mondial 2018 pour fêter leur première sélection. Avec un culot certain. Tout comme Marvin Martins pour sa deuxième sortie internationale après un quart d'heure en Italie en 2014.

L'arrière droit eschois se souviendra de cette deuxième cape avec une fin de mi-temps douloureuse après son choc tête contre tête avec Politevich. Il avait auparavant arpenté son couloir et apporté sa fougue derrière Da Mota ou Rodrigues qui ont permuté pour essayer de trouver la vitesse que Luc Holtz avait demandé à ses troupes pour prendre à revers les grands gabarits biélorusses disposés dans un 3-5-2 qui ouvraient des espaces.

Avant d'attaquer, fallait-il encore être bien campé sur ses positions, un bloc haut si possible pour éviter les centres à destination surtout des 194 centimètres de Laptev, l'auteur de la première frappe dangereuse de la partie (7e). Une tentative au premier poteau bien repoussée par Joubert. Revenu en sélection pour la double confrontation de cette semaine, le portier dudelangeois démontrait qu'à 37 ans il figurait toujours parmi les meilleurs spécialistes du poste. Son sauvetage devant Gordeichuk (21e) maintenait sa formation à flot.

Daniel Da Mota frappe en pivot et offre les trois points aux Roud Léiwen.

Photo: Ben Majerus

Les Biélorusses touchent du bois... Da Mota marque



Le Luxembourg avait fait en sorte de ne pas trop subir la pression d'un adversaire prévisible. Le duo Jans-Phillips, reconstitué quatre ans après sa dernière apparition en charnière centrale faisait bonne garde. Leur dernière apparition au coeur de la défense datait du 10 septembre 2013. Avec une victoire 3-2 contre l'Irlande du Nord à la clé. Le dernier succès des Roud Léiwen dans une campagne qualificative pour une Coupe du monde. Un signe de bon augure?

Lorsque Filipenko plaçait sa reprise sur la transversale de Joubert... suite à un tir sur le poteau (53e), on pouvait y croire. Un sentiment superbement renforcé lorsque le Luxembourg ouvrait le score à l'heure de jeu par Da Mota qui, d'une reprise en pivot, convertissait une offrande de Joachim pour inscrire son sixième but en équipe nationale.



Les jeunes Luxembourgeois étaient ainsi lancés sur la voie de la victoire par l'un des rares anciens du groupe. Olivier Thill, sur coup franc, faisait encore planer le danger (86e) et l'entrée en jeu autoritaire d'Ostrowski (78e) finissait de couronner la prestation de cette jeunesse luxembourgeoise triomphante. Place à la France maintenant!

Une note de 15/20 vient récompenser une belle victoire.



Première sélection chez les A et première victoire pour Olivier Thill.

Phot: Ben Majerus

Le fait du match. Luc Holtz avait demandé de la vitesse à ses hommes. Parfois mécontent de la tournure de certaines actions, il a répété son message à la mi-temps. Il a sans doute aussi donné la consigne d'arroser la moitié de terrain adverse pendant la pause. Et lorsque Jänisch a déboulé sur son flanc gauche, le Differdangeois a pris à revers l'arrière-garde biélorusse. Son centre impeccable a trouvé la tête de Joachim au deuxième poteau. La remise était parfaite, tout autant que la reprise en pivot de Da Mota pour le but de la victoire.



L'homme du match: Aldin Skenderovic. Il est quasi impossible de ressortir un élément de ce groupe tant ce succès est une belle oeuvre collective. Mais le Pétangeois symbolise cette jeunesse qui n'a peur de rien. Le défenseur du Titus vient à peine de fêter ses 20 ans, le 28 juin. Pour sa première apparition chez les A, il a fait preuve d'un bel abattage devant la défense, multipliant les duels pour ratisser les ballons et éloigner le danger. Toujours soucieux de son placement, il a aussi démontré qu'il avait du coffre et que son sélectionneur avait du nez, lui qui le préfère au milieu plutôt qu'en défense centrale. Il a fini le match sur une position de latéral droit pour bloquer le couloir.



Marvin Martins a bien tenu son couloir droit pour sa deuxième sélection.

Photo: Ben Majerus

Luxembourg - Biélorussie 1-0



Stade Josy Barthel, bonne pelouse, arbitrage de M. Pisani assisté par MM. Camilleri et Spiteri, 2752 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: Da Mota (60e)



Corners: Luxembourg 3 (2+1); Biélorussie 6 (4+2).

Cartons jaunes: Phillips (23e, faute sur Laptev) et Rodrigues (36e, faute sur Matveichi) pour le Luxembourg; Balanovic (57e, faute sur Jänisch), Polyakov (87e, faute grossière sur Da Mota) et Dragun (87e, faute sur V. Thill) pour la Biélorussie.



LUXEMBOURG (4-2-3-1): Joubert; M. Martins (78e Ostrowski), Philipps, Jans, Jänisch; Holter (67e V. Thill), Skenderovic; Rodrigues (55e Turpel), O. Thill, Da Mota; Joachim (cap.).

Joueurs non utilisés: Cabral; Czekanowicz, Carlson, Sinani, Delgado, Veiga, Hall, Deville.

Absents: Moris, Schon, Chanot, Mahmutovic, Laterza, Mutsch, Gerson et Bensi (blessés); Ch.Martins et Malget (suspendus).

Sélectionneur: Luc Holtz.



BIÉLORUSSIE (3-5-2): Chernik; Filipenko (cap.), Sivakov, Politevich (46e Savitski); Aliseiko, Dragun, Mayevski, Balanovich, Matveichi (77e Saroka); Gordeichuk (61e Polyakov), Laptev.

Joueurs non utilisés: Klimovich, Gushchenko, Bykov, Korzun, Nekhaichik, Naumov, Rios, Burko, Gavrilovich.

Sélectionneur: Igor Kriushenko.



Les résultats du Groupe A

Ce jeudi soir

Luxembourg - Biélorussie 1-0



France - Pays-Bas 4-0



Bulgarie - Suède 3-2



Le classement: 1. France 16 points; 2. Suède 13; 3. Bulgarie 12; 4. Pays-Bas 10; 5. Biélorussie 5; 6. Luxembourg 4.