(JFC). - On jouait dans les groupes C, E et F, ce vendredi, en éliminatoires du Mondial 2018. L'Allemagne a fait un pas de plus vers une qualification qui ne peut plus lui échapper, l'Angleterre s'est logiquement imposée à Malte, tandis que la Pologne a sombré au Danemark.

GROUPE C: le sans-faute de l'Allemagne



Dans l'Eden Arena de Prague, la Mannschaft n'a pas laissé traîner les choses, avec l'ouverture du score dès la 4e minute, via Timo Werner. Les coéquipiers de Thomas Müller ont eu le tort de ne pas enfoncer le clou, et se sont fait surprendre par l'égalisation du joueur du Hertha Berlin, Vladimir Darida, à la 78e minute. Mais, dans le rôle du sauveur providentiel, le défenseur Mats Hummels surgissait à la 88e minute (1-2) pour perpétuer le sans-faute parfait de l'Allemagne: 21 points sur 21! Un résultat qui ne fait pas du tout les affaires de Karel Jarolim et ses hommes, relégués à présent à... sept points de la deuxième place.



Poursuivant... à distance respectable de l'Allemagne, l'Irlande du Nord a outrageusement dominé... dans le jeu la vaillante équipe de Saint-Marin dans sa petite enceinte de Serravalle, mais n'a ouvert les vannes qu'à vingt minutes de la fin: l'attaquant de Charlton Athletic, Josh Magennis y est allé d'un doublé en l'espace de quatre minutes (0-1, 71e et 0-2, 75e). Le capitaine, Steven Davis a clôturé la marque sur penalty dans la foulée (0-3, 78e). Ou comment faire le job en moins de dix minutes après s'être fait peur durant plus d'une heure. La deuxième place semble désormais promise aux Nord-Irlandais.

Le Nord-Irlandais Conor Washington (à g., en blanc) au duel avec un joueur de Saint-Marin

Photo: AFP

Enfin, la Norvège a pris la mesure (2-0, buts de King et de Sadygov contre son camp) de l'Azerbaïdjan à Oslo, ce qui lui permet de revenir à hauteur de son adversaire du soir avec sept points au compteur, et même de le dépasser à la différence de buts.



Les résultats



Saint-Marin - Irlande du Nord 0-3

Norvège - Azerbaïdjan 2-0



République tchèque - Allemagne 1-2



Le classement

1. Allemagne 21 points

2. Irlande du Nord 16

3. République tchèque 9

4. Norvège 7

5. Azerbaïdjan 7

6. Saint-Marin 0

GROUPE E: la Pologne sombre au Danemark



Leader jusque-là invaincu du groupe, la Pologne avait à négocier ce vendredi un déplacement très périlleux au Telia Parken de Copenhague. Le Danemark, à la lutte serrée avec le Monténégro pour la deuxième place, mais sans avoir abandonné toute prétention de décrocher la première, a ouvert la marque par le milieu de terrain du Werder Brême, Thomas Delaney dès la 16e minute. Andreas Cornelius a doublé les chiffres juste avant le repos (2-0, 42e). En seconde mi-temps, l'attaquant de Feyenoord, Nicolai Jörgensen a porté les chiffres à 3-0 (59e) et son homologue de Tottenham Hotspur, Christian Eriksen a salé l'addition à dix minutes de la fin (4-0, 80e). Un succès net et sans bavure qui relance les Danois dans la course à la qualification.



Thomas Delaney exulte: le Danemark a infligé une sévère défaite à la Pologne, leader du groupe E

Photo: AFP

Sur la même ligne que le Danemark, et désormais à trois longueurs de la Pologne, le Monténégro a évité le piège à Astana, face au Kazakhstan. Des buts de Marko Vesovic avant le repos (31e), puis de Fatos Beciraj et Marko Simic en seconde période (53e et 63e) ont assuré les trois points (0-3) à la formation coachée par Ljubiša Tumbakovic.



A Bucarest, la Roumanie a battu l'Arménie grâce à un but d'Alexandru Maxim inscrit dans le temps additionnel (90+1).



Les résultats



Kazakhstan - Monténégro 0-3

Danemark - Pologne 4-0

Roumanie - Arménie 1-0

Le classement

1. Pologne 16 points

2. Monténégro 13

3. Danemark 13

4. Roumanie 9

5. Arménie 6

6. Kazakhstan 2

GROUPE F: la Slovaquie maintient la pression



En déplacement à Malte (0 point), Harry Kane a dû patienter... 53 minutes pour trouver l'ouverture et placer l'Angleterre sur les rails d'un cinquième succès. L'addition s'est alourdie dans les cinq dernières minutes, avec des réalisations de Ryan Bertrand (0-2, 86e), de Danny Welbeck (0-3, 90+1) et de Harry Kane, encore lui (0-4, 90+2). Les «Three Lions» repartent donc avec les trois points, mais tout ne fut pas aussi aisé que le score final veut bien le laisser paraître.



Harry Kane le poing levé. L'Angleterre a fini par prendre la mesure d'une formation maltaise extrêmement coriace.

Photo: AFP

A Trnava, le derby du dictionnaire entre la Slovaquie et la Slovénie a souri à l'équipe locale: le but d'Adam Nemec, inscrit à la 81e minute, revêt une importance capitale pour les Slovaques, qui laissent désormais leur adversaire à quatre points et maintiennent la pression sur l'Angleterre.



Grâce à sa large victoire (0-3, avec des buts d'Armstrong à la 25e, de Robertson à la 30e et de McArthur à la 73e) forgée à Vilnius, l'Ecosse (11 pts) distance au classement son adversaire du soir, la Lituanie (5 pts), et recolle à la hauteur de la Slovénie.



Les résultats

Malte - Angleterre 0-4

Lituanie - Ecosse 0-3

Slovaquie - Slovénie 1-0

Le classement

1. Angleterre 17 points

2. Slovaquie 15

3. Slovénie 11

4. Ecosse 11

5. Lituanie 5

6. Malte 0